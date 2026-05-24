French Open. Polskie tenisistki rozpoczynają rywalizację, ale kiedy zagra reszta reprezentantów?

Linette i Valentova. Pierwsze spotkanie na French Open

Magda Linette, 34-letnia polska tenisistka, zajmująca 57. pozycję w rankingu WTA, rozpocznie swój udział w wielkoszlemowym French Open. Jej pierwszą rywalką będzie 15 lat młodsza Czeszka Tereza Valentova, która plasuje się na 43. miejscu. Będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie na korcie, co dodaje dodatkowego smaczku tej inauguracji turnieju.

Czeska zawodniczka Valentova zadebiutowała w głównej drabince French Open rok temu, kiedy to skutecznie przeszła przez kwalifikacje do turnieju. Jej drogę zakończyła w drugiej rundzie późniejsza triumfatorka całej imprezy, amerykańska gwiazda Coco Gauff. Mecz Linette z Valentovą zaplanowano jako drugi na korcie numer siedem, a ich wejście na plac gry przewidywane jest około godziny 13:00 czasu lokalnego.

Fręch kontra Ruse. Jaki jest bilans meczów?

Magdalena Fręch, obecnie sklasyfikowana na 49. pozycji w światowym rankingu WTA, zmierzy się z rumuńską tenisistką Eleną-Gabrielą Ruse (75. WTA). Bilans ich dotychczasowych bezpośrednich spotkań wynosi 1-3 na niekorzyść Polki, co stawia ją w pozycji nieco trudniejszej przed tym starciem. Ostatniej porażki z Ruse Fręch doznała rok temu podczas turnieju w Miami, co może być dodatkową motywacją do rewanżu.

Spotkanie Magdaleny Fręch z Eleną-Gabrielą Ruse odbędzie się na korcie numer 12, a zawodniczki przystąpią do gry około godziny 16:00. Będzie to trzeci mecz na tym korcie, po rozegraniu dwóch wcześniejszych spotkań mężczyzn. Pierwsza runda French Open została rozłożona na trzy dni, a w kolejnych dniach zobaczymy innych polskich reprezentantów, takich jak Iga Świątek, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.