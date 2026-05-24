French Open – Iga Świątek zagra w poniedziałek. Kiedy wystąpią pozostali Polacy?

Iga Świątek w French Open: rywalka z dziką kartą

17-letnia Emerson Jones, zajmująca 136. miejsce w rankingu WTA, otrzymała od organizatorów tak zwaną dziką kartę na udział w French Open. Dla Igi Świątek, rozstawionej z numerem trzecim, będzie to pierwsze starcie z australijską zawodniczką. Świątek, która jest jedną z faworytek turnieju, ma już spore doświadczenie na paryskich kortach.

Liderka polskiego tenisa może pochwalić się czterema triumfami na kortach Rolanda Garrosa, zdobywając tytuły w 2020 roku oraz w kolejnych edycjach w latach 2022, 2023 i 2024. Jej imponująca passa w Paryżu budzi nadzieje na kolejny sukces. Pierwszy mecz Świątek odbędzie się w poniedziałek w samo południe na korcie centralnym.

Jak Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz rozpoczną rywalizację?

Maja Chwalińska, sklasyfikowana na 114. pozycji w rankingu WTA, po udanym przebrnięciu kwalifikacji, zadebiutuje w głównej części turnieju wielkoszlemowego w Paryżu. Jej przeciwniczką będzie Chinka Qinwen Zheng, aktualnie 56. tenisistka świata. Zheng w ostatnim czasie zmagała się z problemami zdrowotnymi, ale ma w dorobku olimpijskie złoto zdobyte na tych samych kortach w 2024 roku.

Hubert Hurkacz, którego pozycja w rankingu obniżyła się do 99. miejsca, zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, zajmującym 41. lokatę. Obaj tenisiści spotkali się wcześniej tylko raz, w 2018 roku podczas Next Gen ATP Finals, gdzie zwycięsko z tego pojedynku wyszedł polski zawodnik. Mecz Chwalińskiej rozpocznie się już o 11:00, a Hurkacza około godziny 14:00.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.