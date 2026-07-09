Francja zagra z Marokiem w ćwierćfinale MŚ 2026. Deschamps zapowiada ofensywne starcie

Ćwierćfinał mistrzostw świata w piłce nożnej

Czwartkowy mecz w ćwierćfinale mistrzostw świata 2026 przyniesie starcie Francji z Marokiem. Cztery lata wcześniej, w półfinale mundialu 2022, Francuzi wygrali 2:0. Wtedy wynik zespołu z Afryki Północnej traktowano jako sensację, jednak teraz Lwy Atlasu udowodniły swoją przynależność do światowej czołówki. Reprezentacja Maroka gra w fazie pucharowej MŚ po raz trzeci, po turniejach w 1986 i 2022 roku.

Trójkolorowi, mający na swoim koncie mistrzostwa z lat 1998 i 2018 oraz wicemistrzostwa z 2006 i 2022 roku, zmierzą się z trudnym rywalem. Dotychczasowy bilans ich spotkań to cztery zwycięstwa Francji i dwa remisy. Mecz odbędzie się w Foxborough koło Bostonu i rozpocznie o godzinie 22 czasu polskiego.

"Maroko nie jest tu przypadkiem. To będzie starcie drużyn, które uwielbiają posiadać piłkę, atakować i strzelać gole" - ocenił.

Sytuacja kadrowa i forma Kyliana Mbappe

Przed meczem wciąż pod znakiem zapytania stoi występ Aureliena Tchouameniego, który zmaga się z kontuzją mięśnia przywodziciela. Nie zagrał on w spotkaniu 1/8 finału z Paragwajem (1:0), ale w środę wziął już pełny udział w treningu reprezentacji. Ewentualna nieobecność pomocnika byłaby znaczącym problemem dla drużyny Francji w walce w środku pola.

Trener odniósł się także do sytuacji Kyliana Mbappe, który po meczu z Paragwajem spotkał się z rasistowskim atakiem na platformie X. Sprawą zajęła się już paryska prokuratura, a wsparcie dla piłkarza wyraził prezydent Emmanuel Macron. Zwycięzca czwartkowego ćwierćfinału zagra w półfinale 14 lipca w Dallas, a jego rywalem będzie Hiszpania lub Belgia.