Francja pokonuje Senegal na MŚ 2026. Co zdecydowało o sukcesie Trójkolorowych

Kluczowe decyzje taktyczne Didiera Deschampsa

Reprezentacja Francji pokonała Senegal 3:1 w ramach rozgrywek o piłkarskie mistrzostwo świata w 2026 roku. Spotkanie odbyło się na stadionie w East Rutherford. Szkoleniowiec zwycięskiej ekipy, Didier Deschamps, przyjął końcowy rezultat z wyraźną ulgą. Francuski trener podkreślił znaczenie dwóch kluczowych decyzji personalnych. Wprowadzenie na boisko strzelca jednej z bramek Bradleya Barcoli oraz zmiana pozycji Ousmane’a Dembele i Michaela Olise odmieniły losy rywalizacji na korzyść Trójkolorowych.

Didier Deschamps zwrócił uwagę, że roszady na boisku pomiędzy Ousmane'em Dembele a Michaelem Olise znacząco wpłynęły na obraz gry w drugiej połowie. Według selekcjonera to właśnie Bradley Barcola zrobił największą różnicę, gdy wszedł na plac gry w finałowych minutach meczu. W składzie reprezentacji Francji wielu piłkarzy aspiruje do podstawowej jedenastki. Wśród nich znajduje się między innymi Rayan Cherki, który pojawił się na murawie w 87. minucie spotkania. Trener podkreślił, że na turnieju potrzebny będzie wkład każdego zgłoszonego zawodnika.

- Na początku byliśmy trochę niespokojni, trochę spięci, ale trafiliśmy przecież na dobrą drużynę. Potem mogliśmy grać nieco swobodniej - przyznał po meczu w East Rutherford francuski selekcjoner.

Zmarnowane sytuacje i brak skuteczności Senegalu

Trener reprezentacji Senegalu, Pape Thiaw, po zakończeniu spotkania nie ukrywał rozczarowania postawą swojej drużyny w polu karnym rywala. Szkoleniowiec drużyny z Afryki ubolewał przede wszystkim nad rażącym brakiem skuteczności pod bramką strzeżoną przez francuskiego bramkarza. Jego zdaniem o porażce z rywalem z Europy zadecydowały drobne szczegóły oraz niewykorzystane okazje strzeleckie. Senegalczycy stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji do zdobycia gola, jednak zabrakło im precyzji w decydujących momentach. Drużyna z Afryki mogłaby liczyć na korzystniejszy rezultat, gdyby uniknęła kilku prostych błędów w defensywie.

Pape Thiaw zaapelował do swoich podopiecznych o zdecydowanie bardziej agresywną grę w nadchodzących spotkaniach turnieju. Szkoleniowiec zauważył, że jego piłkarze momentami bardzo solidnie prezentowali się w formacji obronnej. Niestety przydarzały im się również kosztowne straty piłki, które w konsekwencji brutalnie się zemściły. Po stracie bramki Senegalczycy za wszelką cenę starali się doprowadzić do wyrównania, jednak ich plan taktyczny uległ załamaniu. Warto przypomnieć, że w grupie I rywalizują również zespoły Iraku i Norwegii, z którymi przyjdzie się zmierzyć obu ekipom w kolejnych dniach mistrzostw.