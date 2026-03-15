Formuła 1: Kimi Antonelli królem Szanghaju. Co poszło nie tak u rywali?

Kimi Antonelli wygrywa w Szanghaju

Kimi Antonelli, reprezentujący zespół Mercedes, odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w Formule 1 podczas Grand Prix Chin. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z tego samego teamu, finiszując ze stratą 5,515 sekundy. Podium uzupełnił siedmiokrotny mistrz świata, Brytyjczyk Lewis Hamilton, który w barwach Ferrari stracił do zwycięzcy 25,267 sekundy, zaliczając swój debiutancki występ na podium w nowym zespole. Tuż za podium, na czwartej pozycji, uplasował się Monakijczyk Charles Leclerc, również z Ferrari, z wynikiem gorszym o 28,894 sekundy.

Zwycięstwo Antonellego miało historyczny wymiar, gdyż dzień wcześniej 19-letni Włoch został najmłodszym kierowcą w historii F1, który wywalczył pole position. Mimo to, najmłodszym zwycięzcą wyścigu Grand Prix pozostaje Holender Max Verstappen, który w 2016 roku, mając 18 lat i 228 dni, triumfował w Grand Prix Hiszpanii. Wyścig w Szanghaju charakteryzował się dużą selekcją, którą ukończyło zaledwie 15 z 22 startujących kierowców.

Niespodziewane problemy McLarena i Red Bulla

Zaskoczeniem wyścigu było wycofanie się obu kierowców McLarena, w tym mistrza świata Brytyjczyka Lando Norrisa, tuż przed startem, pomimo ich udanych kwalifikacji. Oscar Piastri był piąty, a Norris szósty. Jak się później okazało, przyczyną były awarie elektroniki oraz problemy z systemami hydrauliki w obu bolidach. Początek wyścigu również nie był udany dla Maxa Verstappena z Red Bulla, który narzekał na brak mocy silnika i problemy z zachowaniem bolidu w zakrętach.

Holender, mimo początkowych trudności, zdołał się przebić, zajmując przez pewien czas piąte miejsce, ale na 46. okrążeniu jego silnik stracił moc, co zmusiło go do wycofania się z rywalizacji. Do mety nie dojechało kilku innych zawodników: Taj Alexander Albon z Williamsa, Brazylijczyk Gabriel Bortoletto z Audi, a także Hiszpan Fernando Alonso i Kanadyjczyk Lance Stroll, obaj z Aston Martina. W bolidzie Alonso wykryto wibracje układu kierowniczego, co stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Mercedes dominuje. Jak wygląda klasyfikacja F1?

Wyścig rozpoczął się od mocnego startu Ferrari, gdzie Lewis Hamilton chwilowo objął prowadzenie, a za nim podążały oba Mercedesy. Jednakże już po dwóch okrążeniach Antonelli i Russell przejęli czołowe pozycje, potwierdzając powszechną opinię o znakomitej kondycji silników niemieckiego zespołu w obecnym sezonie. Hamilton nie był w stanie utrzymać tempa rywali, co uniemożliwiło mu zbliżenie się do Russella na dalszym etapie rywalizacji.

Po dwóch rundach mistrzostw świata Formuły 1 w klasyfikacji generalnej prowadzi George Russell z dorobkiem 51 punktów. Na drugim miejscu plasuje się Kimi Antonelli z 47 punktami, a trzeci jest Charles Leclerc z 34 punktami. Kolejna, trzecia runda mistrzostw świata – Grand Prix Japonii – odbędzie się 29 marca na torze Suzuka. W kalendarzu na 3 maja zaplanowano również wyścig w Miami, natomiast Grand Prix Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej zostały odwołane z powodu eskalacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.