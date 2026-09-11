ME siatkarzy. Zwycięstwo Polaków na start, kto zdobędzie bilet do Los Angeles?

Zwycięstwo na start i układ grupy B

W czwartkowym spotkaniu mistrzostw Europy reprezentacja Ukrainy pokonała Izrael 3:1 w ramach rywalizacji w grupie B. Biało-czerwoni po gładkim zwycięstwie nad Portugalią otrzymali w piątek zasłużony dzień odpoczynku. Kolejnym wyzwaniem dla obrońców tytułu będzie sobotnie starcie z kadrą Izraela. Mecz ten rozpocznie się punktualnie o godzinie 15 czasu polskiego. Pozostałe czołowe ekipy również zaliczyły udane występy na początku zmagań.

Tegoroczne mistrzostwa Europy są organizowane wspólnie przez cztery różne państwa. W gronie współgospodarzy znalazły się Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy. Polscy zawodnicy swoje mecze w fazie grupowej rozgrywają w bułgarskiej Sofii. Stolica Bułgarii będzie również miejscem rywalizacji w fazie pucharowej aż do etapu ćwierćfinałów włącznie. Zwycięstwa w tej części turnieju są niezbędne do awansu do strefy medalowej.

O co walczą polscy siatkarze?

Kluczowe mecze całego europejskiego czempionatu zostaną przeniesione na Półwysep Apeniński. Włochy przejmą rolę głównego organizatora w najważniejszej, finałowej części siatkarskiej imprezy. Gospodarzem decydujących spotkań o medale mistrzostw Europy będzie Mediolan. To właśnie tam najlepsze drużyny zmierzą się w bezpośredniej walce o końcowy triumf na kontynencie. Medaliści zapiszą się w historii jako najlepsi zawodnicy obecnego sezonu reprezentacyjnego.

Stawka tegorocznej edycji mistrzostw Europy jest znacznie wyższa w porównaniu do poprzednich lat. Wynika to z faktu wprowadzenia kluczowych zmian w obowiązującym dotychczas regulaminie. Turniej stanowi pierwszą bezpośrednią okazję do wywalczenia przepustki na igrzyska w Los Angeles, zaplanowane na 2028 rok. Miejsce w prestiżowym turnieju olimpijskim zapewni sobie w tym przypadku wyłącznie złoty medalista. Pozostałe drużyny będą musiały walczyć o awans w innych zmaganiach kwalifikacyjnych.