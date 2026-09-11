Liga Mistrzów. Wysoka porażka drużyny Tymoteusza Puchacza w debiucie na Old Trafford

Trudny debiut Puchacza na Old Trafford w Lidze Mistrzów

Sabah Baku rozpoczęło swoją przygodę z Ligą Mistrzów od wyjazdowego meczu z Manchesterem United. Gospodarze objęli prowadzenie w 27. minucie, gdy po dośrodkowaniu Patricka Dorgu piłkę w siatce umieścił Matheus Cunha. Przed przerwą prowadzenie angielskiego zespołu podwyższyli Bruno Fernandes i Benjamin Sesko, a w drugiej połowie wynik na 4:0 ustalił Lisandro Martinez. Tymoteusz Puchacz rozegrał spotkanie w podstawowym składzie gości.

Dla polskiego obrońcy występ w Lidze Mistrzów jest zwieńczeniem trudnej drogi zawodowej. Po odejściu z Lecha Poznań w 2021 roku reprezentował barwy wielu europejskich klubów, a po przejściu do Sabah FC w 2025 roku sięgnął po mistrzostwo Azerbejdżanu i wywalczył historyczny awans do najważniejszych europejskich rozgrywek klubowych.

Polskie akcenty i klasyfikacja wszech czasów

W meczu Slavii Praga z RC Lens wystąpiło trzech polskich piłkarzy: Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w zespole czeskim oraz Michał Skóraś w drużynie francuskiej. Goście wygrali 3:2, mimo że Slavia, grająca w osłabieniu od 49. minuty, dwukrotnie obejmowała prowadzenie po trafieniach Danijela Sturma. W tegorocznej edycji nie oglądamy już Roberta Lewandowskiego, który przeniósł się do Chicago Fire, pozostając jednak na trzecim miejscu klasyfikacji wszech czasów z 109 golami.

Pewne zwycięstwa odniosły Bayern Monachium, który pokonał Bodoe/Glimt 5:0 po trafieniach Jamala Musiali, Harry'ego Kane'a (jego 55. gol w LM), Alphonso Daviesa i dwóch Michaela Olise, oraz debiutujące Como, które wygrało z RB Lipsk 4:1. Po pierwszej kolejce w tabeli prowadzi Paris Saint-Germain dzięki wygranej 6:1 ze Slovanem Bratysława. Następne mecze fazy zasadniczej zaplanowano na połowę października, a wielki finał odbędzie się w Madrycie.