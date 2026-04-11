Finał ATP Monte Carlo. Alcaraz kontra Sinner – stawką nie tylko prestiż

Droga Alcaraza i Sinnera do finału w Monte Carlo

Jannik Sinner w półfinale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo pokonał rozstawionego z numerem trzecim Niemca Alexandra Zvereva wynikiem 6:1, 6:4. Z kolei Carlos Alcaraz również wygrał swój mecz półfinałowy 6:4, 6:4, mierząc się z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem.

Vacherot wcześniej wyeliminował z turnieju Huberta Hurkacza w 1/8 finału. Dzięki temu zwycięstwu, 22-letni Hiszpan Alcaraz dołączył do elitarnego grona tenisistów, którzy osiągnęli dziesięć finałów rangi ATP 1000 przed ukończeniem 23. roku życia. Przed nim dokonali tego jedynie jego rodak Rafael Nadal i Serb Novak Djoković.

Alcaraz kontra Sinner – stawką numer jeden rankingu ATP?

Niedzielny finał będzie siedemnastą konfrontacją tych znakomitych tenisistów, ale pierwszą w obecnym roku. Bilans bezpośrednich pojedynków przemawia na korzyść Alcaraza, który ma na koncie dziesięć zwycięstw przy sześciu porażkach z Sinnerem.

Zwycięzca finału w Monte Carlo otrzyma podwójną nagrodę – oprócz trofeum w pierwszym turnieju Masters 1000 na kortach ziemnych w 2026 roku, zostanie również nowym liderem rankingu ATP w najbliższym notowaniu. Sinner dąży do przerwania obecnego panowania Alcaraza, który niedawno zrównał się z Włochem pod względem liczby tygodni spędzonych na szczycie listy, osiągając wynik 66.

"Myślę, że to wymarzone miejsce dla wszystkich. Ja walczę o drugi tytuł w Monte Carlo, a on o swój pierwszy tutaj" - powiedział Alcaraz.

"Jestem bardzo podekscytowany pierwszym pojedynkiem z Jannikiem w tym roku. Czeka nas naprawdę niesamowite spotkanie. Stawką jest numer jeden na światowej liście, co czyni ten mecz jeszcze bardziej wyjątkowym" - dodał.

Jak spisał się Hubert Hurkacz w Monte Carlo?

Turniej ATP w Monte Carlo był również ważny dla Huberta Hurkacza. Wrocławianin przegrał w 1/8 finału z Vacherotem wynikiem 7:6 (7-4), 3:6, 4:6, jednak wcześniejsze dwa zwycięstwa powinny wzmocnić go przed kolejnymi wyzwaniami na kortach ziemnych.

Przed startem w Monte Carlo, 29-letni polski tenisista mierzył się z serią siedmiu kolejnych przegranych spotkań, która rozpoczęła się od drugiej rundy Australian Open. Następnie odnotował porażki w pierwszych rundach turniejów w Montpellier, Rotterdamie, Dubaju, Indian Wells, Miami, a także w challengerze ATP 175 w Cap Cana. Z turnieju wycofał się Kamil Majchrzak, natomiast Jan Zieliński wraz z Lukiem Johnsonem odpadli w pierwszej rundzie debla.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.