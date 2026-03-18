FC Barcelona gra z Newcastle. Jest ostateczna decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego!

Pierwszy mecz FC Barcelona z Newcastle zakończył się remisem 1:1, co zwiastuje ogromne emocje w rewanżu na Camp Nou. Mistrzowie Hiszpanii uratowali cenny remis na wyjeździe w Anglii za sprawą rzutu karnego Lamine'a Yamala w końcówce doliczonego czasu gry. Pomiędzy dwoma bojami z Newcastle wygrali jeszcze w lidze z Sevillą (5:2), a Robert Lewandowski zagrał w tym meczu 90 minut. Wielu kibiców i ekspertów uznało, że w takim razie Hansi Flick nie postawi na niego od pierwszej minuty w Lidze Mistrzów, ale trener Barcelony postąpił po swojemu.

FC Barcelona - Newcastle: Składy. Co z Robertem Lewandowskim?

Rywalizujący z Polakiem na pozycji napastnika Ferran Torres i Marcus Rashford tym razem usiądą na ławce, a właśnie Lewandowski ma stanowić o sile ataku obok Yamala i Raphinhi. Dla 37-latka będzie to szansa, aby poprawić strzelecki dorobek w tej edycji LM, który na razie wynosi skromne 2 bramki. Jakiekolwiek trafienie z Newcastle znaczyłoby znacznie więcej niż wcześniejsze gole ze Slavią Praga i FC Kopenhaga.

Oto składy na mecz FC Barcelona - Newcastle:

Joan Garcia - Eric, P. Cubarsi, G. Martin, J. Cancelo - Pedri, M. Bernal, Fermin - L. Yamal, R. Lewandowski, Raphinha Newcastle: A. Ramsdale - K. Trippier, M. Thiaw, D. Burn, L. Hall - J. Ramsey, S. Tonali, Joelinton - A. Elanga, A. Gordon, H. Burnes

Początek meczu na Camp Nou już o godzinie 18:45. Transmisja w TV na kanale Canal+ Extra 1, w dodatkowym pakiecie Canal+. Reszta środowych meczów 1/8 finału LM rozpocznie się o 21.