Liga Mistrzów: Zaskakująca decyzja UEFA! Hitowy mecz Barcelony o nietypowej porze

W środę 18 marca zaplanowano ostatnie potyczki w ramach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Największe emocje wzbudza pojedynek FC Barcelony z Newcastle , gdzie po pierwszym spotkaniu widnieje remis 1:1.

, gdzie po pierwszym spotkaniu widnieje remis 1:1. Władze europejskiej federacji piłkarskiej ustaliły, że hitowy rewanż nie wystartuje o 21:00, lecz niespodziewanie o wcześniejszej porze.

Rewanż FC Barcelona z Newcastle w Lidze Mistrzów o nietypowej godzinie

Pierwsza tura meczów 1/8 finału LM wyłoniła już część drużyn, które wystąpią w ćwierćfinałach tegorocznej Ligi Mistrzów. Do grona ośmiu najlepszych ekip dołączyły we wtorek Sporting Lizbona po zwycięstwie nad Bodo/Glimt, Paris Saint-Germain, które rozbiło Chelsea, Arsenal wygrywający z Bayerem Leverkusen oraz Real Madryt, który wyeliminował Manchester City. Środowy wieczór przyniesie rozstrzygnięcia w pozostałych czterech parach. Wyniki pierwszych spotkań Bayernu Monachium z Atalantą (6:1) i Tottenhamu Hotspur z Atletico Madryt (2:5) stawiają faworytów w komfortowej sytuacji. Znacznie więcej emocji powinny dostarczyć wyrównane pojedynki Liverpoolu z Galatasaray (0:1) oraz FC Barcelony z Newcastle (1:1). Z kolei ustalony przez władze UEFA harmonogram spotkań może stanowić spore zaskoczenie dla wielu sympatyków piłki nożnej!

Sympatycy futbolu przyzwyczajeni do wieczornych spektakli mogą poczuć się całkowicie zdezorientowani, gdy uruchomią swoje odbiorniki o 21:00. W tym czasie pojedynek pomiędzy Dumą Katalonii a angielskim zespołem będzie najprawdopodobniej zakończony, o ile nie przedłuży go dogrywka lub rzuty karne. Najbardziej hitowe mecze zazwyczaj planowane są na późny wieczór, aby zebrać przed ekranami największą widownię. Jedno starcie przypada na wcześniejsze pasmo, o 18:45, jednak mało kto spodziewał się, że ten los spotka tak wyczekiwaną konfrontację z udziałem Barcelony!

Harmonogram środowych spotkań Ligi Mistrzów

18:45 – FC Barcelona vs Newcastle (1:1 w pierwszym meczu)

21:00 – Bayern Monachium vs Atalanta (zaliczka 6:1)

21:00 – Tottenham Hotspur vs Atletico Madryt (wynik 2:5)

21:00 – Liverpool vs Galatasaray (stan 0:1)

Zmiana pory rozgrywania meczu to nie jedyne utrudnienie, jakie czeka na fanów katalońskiego klubu. Polscy widzowie muszą pamiętać, że bezpośrednia relacja z tego piłkarskiego szlagieru nie pojawi się na antenach Telewizji Polskiej. Prawa do pokazania rywalizacji z Newcastle na żywo posiada jedynie płatna stacja Canal+ Sport. Publiczny nadawca zaoferuje swoim odbiorcom w otwartym paśmie wieczorne starcie pomiędzy drużynami Liverpoolu oraz Galatasaray.

