Erling Haaland bije rekordy na MŚ 2026. Zaskakujący gest gwiazdora wobec kibica

Niesamowity wzrost popularności norweskiego piłkarza

Reprezentant Norwegii notuje spektakularny przyrost liczby fanów w trakcie trwającego mundialu. Jeszcze czternaście dni temu konto zawodnika na platformie społecznościowej śledziły 44 miliony osób. W piątek po południu profil napastnika obserwowało już 60,4 miliona użytkowników. Dla porównania oficjalne konto Manchesteru City gromadzi obecnie 56,4 miliona sympatyków. Obrazuje to bezprecedensową siłę przyciągania uwagi przez tego sportowca.

Gracz jest niezwykle aktywny w przestrzeni cyfrowej i każdego dnia udostępnia nowe materiały. Wśród najnowszych publikacji znalazły się fotografie przedstawiające jego pluszowe zabawki. Na jednym ze zdjęć widać szopa pracza z puszką amerykańskiego piwa. Przed rozpoczęciem globalnego turnieju piłkarz został oficjalnym ambasadorem wspomnianej marki. Internauci niezwykle pozytywnie reagują na tego typu humorystyczne treści.

Co norweski napastnik zaproponował brazylijskiemu kibicowi?

Norwegia triumfowała nad Brazylią wynikiem 2:1 w spotkaniu jednej ósmej finału turnieju. Autorem obu ważnych trafień dla europejskiej drużyny narodowej był utalentowany snajper. Niedługo po zakończeniu meczu w sieci pojawiło się nagranie z udziałem bardzo zdenerwowanego fana z Ameryki Południowej. Zrozpaczony brazylijski sympatyk zniszczył własny odbiornik telewizyjny. Sytuacja ta błyskawicznie stała się przedmiotem ożywionych dyskusji w internecie.

Wspomniane zdarzenie zostało szeroko omówione w ojczyźnie skutecznego zawodnika. Kanał norweskiej telewizji TV2 postanowił wyemitować popularny film na swojej antenie. Dziennikarze zaprezentowali przy okazji oficjalny komentarz strzelca dwóch bramek. Piłkarz zareagował natychmiast i zwrócił się bezpośrednio do krewkiego miłośnika futbolu. Finał całej sytuacji okazał się niezwykle zaskakujący dla opinii publicznej.