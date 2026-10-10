Energa Toruń deklasuje rywalki w ekstraklasie. Kto zdobył najwięcej punktów

Energa Toruń dominuje od pierwszej kwarty

Gospodynie rozpoczęły spotkanie z ogromnym animuszem, szybko budując bezpieczną przewagę punktową nad przeciwnikiem. Pierwsza kwarta zakończyła się wysokim prowadzeniem 28:14, co ustawiło przebieg całego meczu na korzyść miejscowych koszykarek.

Druga odsłona spotkania to kontynuacja świetnej gry defensywnej i skutecznego ataku drużyny z Torunia. Energa wygrała tę część rywalizacji wynikiem 19:11, schodząc na dłuższą przerwę z komfortowym prowadzeniem różnicą dwudziestu dwóch punktów.

Kto liderował na koszykarskim parkiecie

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, a torunianki wciąż dyktowały rywalkom twarde warunki na boisku. Trzecią i czwartą kwartę wygrały odpowiednio 24:14 oraz 20:17, pieczętując w ten sposób okazałe zwycięstwo z ostatecznym wynikiem 91:56.

W szeregach triumfatorek najlepiej zaprezentowały się Elisa Pinzan, zdobywczyni 26 punktów, oraz Jack Animam, która dołożyła 22 punkty. W drużynie przyjezdnych z Jeleniej Góry najbardziej wyróżniała się Isidora Tripković z solidnym dorobkiem 24 punktów, jednak jej solowe wysiłki nie wystarczyły do nawiązania wyrównanej walki z faworytkami.