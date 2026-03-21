El. MŚ 2026. Dwóch piłkarzy z Ekstraklasy w kadrze Albanii na baraż z Polską – kto jeszcze dostał powołanie?

Polscy akcenty w kadrze Albanii na baraże

Kadra Albanii na baraże o awans do Mistrzostw Świata w 2026 roku została ogłoszona przez brazylijskiego selekcjonera Sylvio Mendesa. Wśród powołanych zawodników znaleźli się dwaj piłkarze z polskiej ekstraklasy, co wzbudza szczególne zainteresowanie przed zbliżającym się spotkaniem z Polską. Są to pomocnik Juljan Shehu reprezentujący barwy Widzewa Łódź oraz obrońca Bujar Pllana z Lechii Gdańsk.

Co więcej, na liście powołanych znalazł się także Ernest Muci, który w latach 2020-2024 był zawodnikiem Legii Warszawa, a obecnie gra dla tureckiego Trabzonspor Kulubu. Powołanie otrzymał również kapitan Berat Djimsiti, który w grudniu ubiegłego roku został wybrany najlepszym graczem reprezentacji Albanii. Jego doświadczenie i forma mogą być kluczowe dla drużyny.

Jak Albania awansowała do baraży?

Albania zapewniła sobie prawo gry w barażach po zajęciu drugiego miejsca w grupie K eliminacji mistrzostw świata. Zwycięzcą tej grupy, zapewniając sobie bezpośredni awans, była Anglia, która dominowała w rywalizacji. Albania wyprzedziła w tabeli inne drużyny, takie jak Serbia, Łotwa i Andora, co świadczy o silnej postawie w kwalifikacjach.

Mecz Polski z Albanią, będący pierwszym etapem baraży, odbędzie się w czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Stawką spotkania jest awans do kolejnej fazy. Zwycięzca tego starcia zmierzy się o udział w przyszłorocznym mundialu z wygranym drugiego barażowego spotkania, w którym zmierzą się reprezentacje Ukrainy i Szwecji.

Kto znalazł się na pełnej liście powołanych?

Poniżej przedstawiono pełną kadrę Albanii na nadchodzące mecze barażowe:

Bramkarze: Mario Dajsinani (Egnatia Rrogozhine), Elhan Kastrati (Braunschweiger TSV Eintracht 1895), Thomas Strakosha (AEK).

Obrońcy: Arlind Ajeti (Bodrum FK), Naser Aliji (Dinamo City Tirana), Ivan Balliu (Rayo Vallecano de Madrid), Klisman Cake (Achmat Grozny), Berat Djimsiti (Atalanta BC), Elseid Hysaj (SS Lazio), Ardian Ismajli (Torino FC), Mario Mitaj (Al-Ittihad), Stavros Pilios (AEK), Bujar Pllana (Lechia Gdańsk).

Pomocnicy: Jasir Asani (Esteghlal Teheran), Kristjan Asllani (Besiktas JK), Nazmi Gripshi (Rubin Kazań), Arber Hoxha (GNK Dinamo), Qazim Laci (Caykur Rizespor Kulubu), Anis Mehmeti (Ipswich Town FC), Adrion Pajaziti (HNK Hajduk), Ylber Ramadani (US Lecce), Juljan Shehu (Widzew Łódź).

Napastnicy: Nedim Bajrami (Rangers FC), Armando Broja (Burnley FC), Ernest Muci (Trabzonspor Kulubu), Myrto Uzuni (Austin FC).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.