Ekstraliga żużlowa przyniosła zacięty rewanż. Kto wywalczył cenny punkt bonusowy?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-21 19:46

Ekstraliga żużlowa dostarczyła kibicom kolejnych sportowych wrażeń podczas niedzielnego rewanżu. Zespół Stelmet Falubaz Zielona Góra pokonał na własnym torze drużynę Betard Sparta Wrocław. Mimo tego domowego zwycięstwa to goście mieli większe powody do radości w ujęciu tabelarycznym. Ekstraliga żużlowa to rozgrywki, w których liczy się każdy punkt dwumeczu.

Żużlowiec w skórzanym kombinezonie z widocznym tyłem motocykla i tylnym kołem, ślizgający się po torze, wyrzucający w górę piasek i drobne kamienie. Scena dynamicznego rewanżu żużlowego, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Motocyklista żużlowy podczas wchodzenia w zakręt wzbija tuman pyłu na torze.

Zwycięstwo gospodarzy i bonus dla gości

Żużlowe rozgrywki ligowe to zmagania pełne matematycznych kalkulacji oraz walki o każdy cenny punkt. W rewanżowym spotkaniu Stelmet Falubaz Zielona Góra pokonał drużynę Betard Sparta Wrocław 47:43. Gospodarze zaprezentowali bardzo równe tempo przez całe niedzielne zawody. Najlepiej w miejscowych barwach pojechał tym razem Leon Madsen. Żużlowiec zapisał na swoim koncie dziewięć punktów dla zwycięskiej ekipy.

Mimo wyjazdowej porażki to goście cieszyli się z ostatecznego rozrachunku po zsumowaniu całego dwumeczu. Pierwsze spotkanie zakończyło się wysoką wygraną zespołu Betard Sparta Wrocław w stosunku 64:26. Dzięki tej ogromnej zaliczce z pierwszego starcia wrocławianie bezpiecznie zdobyli punkt bonusowy do ligowej tabeli. Zwycięstwo gospodarzy w rewanżowym spotkaniu było zbyt niskie, aby odrobić straty. Taki obrót spraw jest typowy dla aktualnego systemu żużlowych rozgrywek o mistrzostwo kraju.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

Indywidualne statystyki zawodników wrocławskiej drużyny wyglądają imponująco na tle ich rywali z Zielonej Góry. Zdecydowanym liderem zespołu gości okazał się w tym zaciętym starciu Brady Kurtz. Lider wrocławskiej drużyny wywalczył na torze aż piętnaście punktów w siedmiu startach. Dobre zawody odjechali również Maciej Janowski z dwunastoma "oczkami" oraz Artiom Łaguta. Ten ostatni dorzucił do końcowego dorobku przyjezdnej drużyny solidne dziesięć punktów.

Skład gospodarzy punktował zdecydowanie bardziej równomiernie podczas całego żużlowego spotkania. Damian Ratajczak, Oskar Hurysz i Przemysław Pawlicki zdobyli po osiem punktów dla zwycięskiej ekipy z Zielonej Góry. Andrzej Lebiediew dołożył siedem punktów, a Dominik Kubera uzyskał sześć "oczek". Najlepszy czas dnia wyniósł 61,86 sekundy i został wykręcony przez Artioma Łagutę w dziewiątym wyścigu. Głównym arbitrem całego żużlowego widowiska był sędzia Bartosz Ignaszewski z Rybnika.