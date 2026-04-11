Ekstraklasa: Zagłębie Lubin przerywa serię porażek. Co zadecydowało o zwycięstwie 1:0 nad Radomiakiem?

Marcel Reguła dał prowadzenie Zagłębiu

Zwycięski gol dla KGHM Zagłębia Lubin padł już w czwartej minucie spotkania, a jego autorem był Marcel Reguła. Lubinianie mieli później kilka kolejnych szans na podwyższenie prowadzenia. Brakowało im jednak precyzji w wykończeniu akcji lub ostatniego otwierającego podania. Pierwsza połowa meczu była w wykonaniu gospodarzy bardzo dobra.

Trener Leszek Ojrzyński podkreślił, że zespół zaskoczył Radomiaka wysokim pressingiem od początku. Szybko otworzono wynik, co kosztowało drużynę sporo energii. Zagłębie nie wykorzystało wszystkich dogodnych sytuacji, co mogło mieć wpływ na dalszy przebieg gry.

"Pięknie jest wrócić na zwycięską ścieżkę. Zrobiliśmy to dzięki pierwszej połowie, która była w naszym wykonaniu bardzo dobra" – powiedział trener Leszek Ojrzyński.

Radomiak dominował w drugiej części meczu?

W drugiej połowie to Radomiak Radom przejął inicjatywę na boisku, spychając gospodarzy do głębokiej defensywy. KGHM Zagłębie Lubin miało problemy z utrzymaniem niskiej obrony. Mimo to drużynie udało się nie stracić gola, co było kluczowe dla utrzymania prowadzenia. Radomiak nie oddał żadnego celnego strzału na bramkę lubinian.

Trener Ojrzyński zasygnalizował, że na głębszą analizę przyjdzie jeszcze czas. Najważniejsze było zwycięstwo, które poprawiło nastroje w zespole. Lubinianie z lepszymi humorami pojadą w piątek do Warszawy, gdzie zmierzą się w kolejnym meczu z Legią.

"Udało się nie stracić gola i bardzo się z tego cieszymy. Radomiak nie oddał dzisiaj nawet celnego strzału na naszą bramkę" – dodał trener Zagłębia.

Bruno Baltazar o trudnym meczu Radomiaka

Trener Radomiaka Bruno Baltazar nie krył rozczarowania po meczu. Przyznał, że spodziewał się bardzo trudnego spotkania i takie rzeczywiście było. Drużyna przygotowywała się przez cały tydzień, skupiając się na grze w powietrzu oraz pojedynkach siłowych. Pierwsze minuty były dla zespołu wyjątkowo trudne.

Szybko stracony gol w czwartej minucie skomplikował plany Radomiaka. W przerwie wprowadzono dwie zmiany, aby zwiększyć energię i pewność siebie w zespole. Mimo starań i kreowania sytuacji podbramkowych, nie udało się doprowadzić do remisu.

"Muszę przyznać, że mogliśmy zrobić dzisiaj więcej, aby zdobyć gola" – powiedział Bruno Baltazar.

Radomiak z niewielką przewagą nad strefą spadkową

Radomiak Radom nadal boryka się z problemami w meczach wyjazdowych, mając w tym sezonie zaledwie jedną wygraną. Aktualnie zespół ma tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową Ekstraklasy. Sytuacja wymaga od drużyny pełnej mobilizacji. Konieczna jest koncentracja na kolejnych spotkaniach, aby poprawić pozycję w tabeli.

Trener Baltazar podkreślił potrzebę jedności w tym trudnym momencie dla zespołu. Złożył również podziękowania kibicom za wsparcie podczas meczu w Lubinie. Przyznał, że wyobrażano sobie ten wieczór zupełnie inaczej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.