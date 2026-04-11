Ekstraklasa: Zagłębie Lubin pokonało Radomiaka. Co z serią gości bez zwycięstwa?

Zwycięstwo Zagłębia Lubin nad Radomiakiem Radom

Spotkanie KGHM Zagłębie Lubin z Radomiakiem Radom w ramach rozgrywek Ekstraklasy zakończyło się wynikiem 1:0 dla gospodarzy. Decydującą bramkę zdobył Marcel Reguła w czwartej minucie meczu, dając swojej drużynie szybkie prowadzenie. Mecz, rozegrany pod okiem sędziego Piotra Lasyka z Bytomia, zgromadził na stadionie 5496 widzów.

Początek meczu należał do Zagłębia, które narzuciło wysoki pressing, spychając piłkarzy Radomiaka do defensywy. Skutkiem tej strategii było wczesne trafienie po błędzie Romario Baro z Radomiaka, który oddał piłkę Adamowi Radwańskiemu. Ten zagrał do Reguły, a młodzieżowiec Lubina skutecznie wykorzystał sytuację, pokonując Filipa Majchrowicza.

Czy Radomiak Radom zdołał odpowiedzieć?

Po objęciu prowadzenia przez Zagłębie, gospodarze nie zwolnili tempa, kontynuując ataki i szybko odzyskując piłkę. Levente Szabo był bliski podwyższenia wyniku, jednak dwukrotnie nie zdołał skierować piłki do siatki. Po kwadransie napór Zagłębia nieco osłabł, ale to nadal lubinianie kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku.

Radomiak Radom miał trudności z konstruowaniem precyzyjnych i skutecznych akcji ofensywnych, grając niedokładnie. W pierwszej połowie jedynym groźnym strzałem gości był ten oddany z dystansu przez Rafała Wolskiego, który jednak nie zagroził bramce gospodarzy. Trener Bruno Baltazar zdecydował się na zmiany już w przerwie, wprowadzając dwóch nowych zawodników, w tym zmieniono Romario Baro.

Druga połowa i desperacka obrona Zagłębia

Druga część spotkania przyniosła zmianę w obrazie gry, głównie za sprawą Radomiaka, który zaczął dłużej utrzymywać się przy piłce i konstruować więcej podań. Jan Grzesik miał dogodną okazję do wyrównania, jednak jego strzał z kilku metrów trafił jedynie w boczną siatkę. Wraz z upływem czasu przewaga Radomiaka stawała się coraz wyraźniejsza.

W ostatnich minutach meczu Zagłębie Lubin skoncentrowało się wyłącznie na obronie korzystnego rezultatu, niemal całym zespołem broniąc się w szesnastce. Pomimo silnego naporu gości i prób sforsowania "pomarańczowego muru", w tym nieudanego zagrania Abdoula Tapsoby, wynik nie uległ zmianie. Zagłębie ostatecznie utrzymało jednobramkowe prowadzenie.

Konsekwencje wyniku dla tabeli Ekstraklasy

Zwycięstwo 1:0 nad Radomiakiem pozwoliło Zagłębiu Lubin przerwać serię trzech kolejnych porażek i zdobyć cenne trzy punkty. Dzięki temu wynikowi lubinianie awansowali na drugie miejsce w tabeli rozgrywek Ekstraklasy. To ważne osiągnięcie po ostatnim niepowodzeniach drużyny trenera Leszka Ojrzyńskiego.

Dla Radomiaka Radom porażka w Lubinie oznaczała przedłużenie serii meczów bez zwycięstwa do dziewięciu. Obecnie drużyna ma tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową, co stawia ją w niekorzystnej sytuacji w tabeli. Radomiak pilnie potrzebuje punktów, aby oddalić się od zagrożenia degradacją.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.