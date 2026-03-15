Ekstraklasa: Zagłębie Lubin – Lech Poznań. Kto okazał się lepszy w starciu o punkty?

Bramka Ishaka i wynik meczu Zagłębie – Lech

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Lechem Poznań zakończyło się zwycięstwem gości. Jedyna bramka padła już w siódmej minucie meczu, ustalając wynik, który utrzymał się do końcowego gwizdka. Mimo starań obydwu zespołów, to jedna akcja zdecydowała o losach rywalizacji na stadionie w Lubinie.

Autorem decydującego trafienia był Mikael Ishak, napastnik Lecha Poznań. Jego gol w 7. minucie zapewnił „Kolejorzowi” komplet punktów w wyjazdowym meczu. Wynik do przerwy również wskazywał na prowadzenie Lecha Poznań 0:1, co sugerowało zaciętą walkę w drugiej połowie, która jednak nie przyniosła zmiany rezultatu.

Żółte kartki i sędzia Daniel Stefański. Kto został ukarany?

W trakcie meczu sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy musiał kilkukrotnie sięgać do kieszonki po żółte kartki. W drużynie KGHM Zagłębia Lubin jedynym ukaranym zawodnikiem był Michał Nalepa. To świadczyło o twardej, lecz w większości fair play rywalizacji na boisku.

Po stronie Lecha Poznań żółtymi kartkami zostali ukarani Joao Moutinho, Antoni Kozubal oraz Wojciech Mońka. Arbitrem głównym tego spotkania był Daniel Stefański, który prowadził mecz przed publicznością liczącą 16 033 widzów, dbając o przestrzeganie przepisów gry.

