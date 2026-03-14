Ekstraklasa. Wisła Płock przełamała serię porażek, pokonując Cracovię, ale jak doszło do rozstrzygnięcia?

Przygotowania i początek meczu Cracovia – Wisła Płock

Oba zespoły przystąpiły do spotkania z zamiarem przerwania niekorzystnych pass. Trener Wisły Płock, Mariusz Misiura, zdecydował się na pięć zmian w wyjściowym składzie, w tym powrót napastnika Łukasza Sekulskiego po dwumeczowej przerwie. Z kolei szkoleniowiec Cracovii, Luka Elsner, również dokonał czterech roszad personalnych, w odpowiedzi na wcześniejszą porażkę 0:1 z Legią Warszawa, szukając optymalnej jedenastki.

Początek spotkania należał do gospodarzy z Cracovii, którzy starali się narzucić swój styl gry. Bosko Sutalo oddał minimalnie niecelny strzał zza pola karnego, co zapowiedziało aktywność ofensywną „Pasów”. Z czasem jednak gra się wyrównała, a Wisła Płock zaczęła stwarzać zagrożenie, głównie po rzutach rożnych, co doprowadziło do kilku groźnych sytuacji pod bramką Madejskiego. Sebastian Madejski musiał wykazać się znakomitą interwencją, broniąc strzał z woleja Nemanji Mijuskovica, chroniąc swój zespół przed utratą bramki.

Jak padły bramki i kto zapewnił zwycięstwo Wiśle Płock?

Po spokojniejszym okresie gry, w 51. minucie wynik uległ zmianie. Quentin Lecoeuch podawał z lewego skrzydła w pole karne Cracovii, a piłka niefortunnie odbiła się od nogi obrońcy Bosko Sutalo. Zmyliło to bramkarza Rafała Leszczyńskiego i wpadła do siatki, dając gościom z Płocka prowadzenie 1:0. To niefortunne samobójcze trafienie otworzyło wynik meczu i postawiło Cracovię w trudnej sytuacji, zmuszając ją do intensywniejszych działań ofensywnych.

Cracovia szybko zareagowała na utratę bramki. Po akcji Boska Sutalo z Pau Sansem, do piłki w polu karnym dopadł Ajdin Hasić, który strzałem z kilku metrów posłał piłkę do siatki, doprowadzając do wyrównania w 59. minucie. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo, gdyż dziesięć minut później Wisła Płock ponownie objęła prowadzenie. Po wejściu Dominika Kuna w pole karne, jego podanie przeciął Oskar Wójcik, jednak dobitka Deniego Jurica była już skuteczna, ustalając wynik na 2:1 dla gości. Ostatecznie, dla Cracovii była to trzecia kolejna porażka i szósty mecz bez wygranej, natomiast Wisła Płock przerwała serię pięciu kolejnych przegranych, odnosząc drugie wyjazdowe zwycięstwo w sezonie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.