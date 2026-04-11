Ekstraklasa. Widzew Łódź wygrywa z Bruk-Betem Termaliką, ale komu Vuković zadedykował zwycięstwo?

"Dedykuje to zwycięstwo Jackowi Magierze. To bardzo ważny dla mnie człowiek, w dodatku niegdyś związany z Widzewem. Życzył mi powodzenia przed rozpoczęciem pracy w Łodzi i wiem, że trzymał za mnie kciuki. Ta wygrana jest dla niego" – powiedział Vuković.

Vuković wspomina Jacka Magierę

Aleksandar Vuković i Jacek Magiera mieli wspólną historię w polskiej piłce nożnej. Obaj występowali razem w barwach stołecznej Legii Warszawa. Później, już jako szkoleniowcy, również wspólnie prowadzili drużynę z Łazienkowskiej. Vuković podkreślił, że Magiera był dla niego ważną postacią, życzącą mu powodzenia w roli trenera Widzewa Łódź.

Zwycięstwo Widzewa Łódź nad Bruk-Betem Termaliką Nieciecza miało kluczowe znaczenie. Jedyną bramkę spotkania zdobył Sebastian Bergier, trafiając do siatki w 89. minucie meczu. Trzy punkty znacząco zwiększyły szanse łodzian na utrzymanie się w ekstraklasie, natomiast ekipa z Niecieczy znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji tabeli.

Wsparcie fanów Widzewa Łódź kluczowe?

Trener Aleksandar Vuković nie omieszkał również pochwalić kibiców Widzewa Łódź za ich postawę. Stwierdził, że fani spisali się lepiej niż sami piłkarze podczas trudnego spotkania. Stadion nie zwątpił w drużynę, nawet gdy sytuacja na boisku była skomplikowana, nieustannie wspierając zespół do ostatniego gwizdka. Podkreślił, że to wsparcie było nieocenione dla morale zespołu.

Vuković ocenił, że choć początek meczu był dobry w wykonaniu jego podopiecznych, później w grę wkradła się nerwowość. Zawodnicy mogli zacząć obawiać się o losy spotkania. Czerwona kartka dla Arkadiusza Kasperkiewicza w 68. minucie była istotna, dając Widzewowi przewagę jednego zawodnika. Mimo to, szkoleniowiec podkreślił, że łatwych trzech punktów nie zakładano.

Sytuacja Bruk-Betu Termaliki w Ekstraklasie

Szkoleniowiec gości, Marcin Brosz, przyznał, że jego zespół był świadomy wagi sobotniego starcia. Drużyna przygotowywała się do meczu zarówno taktycznie, jak i piłkarsko, a także indywidualnie. Brosz podkreślił, że zabrakło oczekiwanego poziomu zaangażowania, co skutkowało brakiem punktów i porażką w Łodzi. Musieli sprostać własnym oczekiwaniom oraz wymaganiom ekstraklasy.

Po tym spotkaniu Widzew Łódź z dorobkiem 33 punktów zajmuje 16. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Dzięki zwycięstwu jest bliżej wydostania się ze strefy spadkowej. Bruk-Bet Termalika pozostaje na ostatniej pozycji, tracąc już osiem punktów do pierwszej bezpiecznej lokaty. Sytuacja drużyny z Niecieczy jest bardzo trudna.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.