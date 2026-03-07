Ekstraklasa: Widzew Łódź pokonał Lecha Poznań. Czy nowy trener odmienił losy meczu?

Debiut trenera i zmiany w składach Widzewa oraz Lecha

Widzew Łódź powrócił na boiska Ekstraklasy po niedawnym odpadnięciu z Pucharu Polski. Drużynę objął nowy szkoleniowiec, Serb Aleksandar Vuković, który zaledwie dwa dni przed kluczowym meczem z Lechem Poznań przeprowadził pierwsze zajęcia. Nowy trener dokonał kilku zmian w wyjściowej jedenastce, w tym w bramce, gdzie z powodu kontuzji Bartłomieja Drągowskiego wystąpił Veljko Ilić, oraz w obronie, gdzie po raz pierwszy w roku zagrał Mateusz Żyro.

Również szkoleniowiec Lecha Poznań, Duńczyk Niels Fredriksen, zdecydował się na liczne roszady w składzie, mimo że jego zespół wygrał cztery ostatnie spotkania ligowe. Na ławce rezerwowych znaleźli się m.in. Szwed Patrik Walemark, kapitan Mikael Ishak, a także będący w świetnej formie Irańczyk Ali Gholizadeh, co było zaskoczeniem dla wielu kibiców.

Jak potoczyły się losy meczu? Pierwsza połowa

Mecz, którego sędzią był Szymon Marciniak, odbył się przy obecności 16 468 widzów. Obie drużyny miały odmienne, ale równie ważne cele. Gospodarze marzyli o wydostaniu się ze strefy spadkowej, natomiast Lech Poznań, w przypadku wygranej, mógł objąć pozycję lidera tabeli Ekstraklasy.

Początkowo to Widzew Łódź wykazywał większą determinację, ale mimo przewagi nie potrafił stworzyć realnego zagrożenia pod bramką Bartosza Mrozka. Bardziej konkretni okazali się poznaniacy, którzy przejęli inicjatywę i w 24. minucie byli bliscy objęcia prowadzenia. Strzał Szweda Leo Bengtssona skutecznie obronił bramkarz Ilić, lecz cztery minuty później serbskiego golkipera pokonał Islandczyk Gisli Thordarson, uderzając pod poprzeczkę z ostrego kąta i dając Lechowi prowadzenie.

Emocjonująca druga połowa i kluczowe interwencje Ilicia

Widzew szybko zareagował na stratę bramki. W 34. minucie spotkania dobre zagranie Marcela Krajewskiego wykorzystał Hiszpan Fran Alvarez, doprowadzając do wyrównania 1:1. Taki wynik utrzymywał się do końca pierwszej połowy, zapowiadając jeszcze większe emocje po przerwie.

Gospodarze znaleźli się w jeszcze lepszej sytuacji na początku drugiej połowy. W 52. minucie Duńczyk Emil Kornvig mocnym strzałem pod poprzeczkę dał prowadzenie Widzewowi. To trafienie ostatecznie okazało się bramką na wagę trzech punktów, które pozwoliły łodzianom opuścić strefę spadkową tabeli ligowej.

Czy Lech mógł odwrócić wynik meczu?

Lech Poznań próbował odwrócić losy spotkania, zdobywając gola w 59. minucie, jednak wprowadzony wcześniej na boisko Mikael Ishak znajdował się na pozycji spalonej, co uniemożliwiło uznanie bramki. Później świetnie spisywał się bramkarz Widzewa, Veljko Ilić, który w 78. minucie obronił strzał szwedzkiego napastnika.

Kluczową interwencją Ilić popisał się w doliczonym czasie gry, skutecznie broniąc uderzenie głową Mateusza Skrzypczaka. Żółte kartki otrzymali Mateusz Żyro, Emil Kornvig i Andi Zeqiri z Widzewa, a także Pablo Rodriguez i Ali Gholizadeh z Lecha. Wynik 2:1 utrzymał się do końca, pieczętując zwycięstwo Widzewa.

