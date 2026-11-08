Ekstraklasa. Szwarga lepszy od swojego mentora Papszuna

Uczeń przerósł mistrza w starciu Rakowa z Legią

Dawid Szwarga pracował w sztabie Marka Papszuna od 2021 do 2023 roku, a w sezonie 2023/24 sam objął posadę pierwszego trenera Rakowa. Następnie ponownie pomagał Papszunowi od lipca 2024 do grudnia 2025 roku. Zwycięstwo nad Legią Warszawa (4:2) w 14. kolejce Ekstraklasy było dla niego wyjątkowym wydarzeniem, choć na konferencji prasowej starał się to tonować.

Marek Papszun zdobył z Rakowem Częstochowa mistrzostwo, dwa Puchary oraz dwa Superpuchary Polski. W klubie tym pracował w latach 2016-23 oraz 2024-25, a Legię prowadzi od 11 miesięcy. Papszun przyznał po spotkaniu, że jego drużyna zagrała słabo w pierwszej połowie i pogratulował Rakowowi zdobycia czterech bramek na ich stadionie.

"To nie był pojedynek Szwarga-Papszun, lecz Raków-Legia. Moi piłkarze zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie. Teraz kluczowe dla nas jest to, żeby w kolejnych meczach również znaleźć balans między dobrą organizacją a swobodą gry" - powiedział Szwarga na konferencji prasowej.

"Taka postawa jak w pierwszej połowie nam nie przystoi. W drugiej połowie poprawiliśmy się. Gratuluję Rakowowi. Zdobycie czterech bramek to duża sztuka" - skomentował Papszun.

Skuteczny pressing i niespodziewana zmiana Oliwiera Kwiatkowskiego

Niewielu ekspertów zakładało, że w meczu obu trenerów słynących z ostrożnej gry padnie aż sześć goli. W 30. minucie z powodu kontuzji boisko opuścił Lamine Diaby-Fadiga, którego zastąpił Oliwier Kwiatkowski. Zmiennik okazał się kluczowy, zdobywając dla Rakowa dwie bramki, co znacząco przyczyniło się do końcowego sukcesu.

Raków słabo zaczął sezon i z dorobkiem 12 punktów zajmuje aktualnie 16. miejsce w tabeli. Od 21 października stery w zespole przejął Dawid Szwarga, zastępując po serii zmian trenerów Tomasza Kaczmarka. Szkoleniowiec Rakowa chwalił swój zespół za grę wysokim pressingiem i odważną postawę, choć przypomniał, że drużyna nadal znajduje się w strefie spadkowej i przed nią dużo pracy przed meczem z Widzewem Łódź.

"Jeśli oba zespoły są nastawione na proaktywną grę w obronie, to kończy się to tak, jak dzisiaj. To musi się też zbiec z jakością piłkarską" - tłumaczył Szwarga.