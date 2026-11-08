Trefl pokonuje Ślepsk w tie-breaku. Emocjonujące starcie w PlusLidze

Zacięta walka od pierwszego seta

Mecz pomiędzy drużynami Ślepsk Malow Suwałki i Energa Trefl Gdańsk dostarczył kibicom wielu emocji. W pierwszej partii gdańszczanie okazali się minimalnie lepsi, wygrywając 26:24 po wyrównanej grze. Gospodarze nie załamali się takim obrotem spraw i szybko odpowiedzieli, triumfując w drugiej odsłonie 27:25, a następnie wygrywając trzeciego seta 25:23.

Dzięki temu to drużyna z Suwałk objęła prowadzenie w meczu i zbliżyła się do końcowego zwycięstwa. Jednak Energa Trefl Gdańsk pokazał charakter, wyrównując stan spotkania po zwycięstwie w czwartym secie 25:19. Mecz musiał rozstrzygnąć tie-break.

Gdańszczanie triumfują w tie-breaku

Decydująca odsłona meczu ponownie dostarczyła sporych emocji. Ostatecznie to zespół Trefla zachował więcej zimnej krwi i wygrał decydującego seta 15:12, kończąc całe spotkanie wynikiem 3:2. W składzie Ślepska zagrali m.in. Bartosz Filipiak, Moritz Reichert czy libero Maksymilian Granieczny.

Drużynę z Gdańska reprezentowali m.in. Michał Gierżot, Damian Schulz oraz libero Voitto Koykka. Ostateczny wynik meczu to 2:3 dla gości z Gdańska (24:26, 27:25, 25:23, 19:25, 12:15).