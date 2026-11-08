Zwycięstwo Kinga Szczecin nad Czarnymi Słupsk. Kto zdobył najwięcej punktów?

Znakomita pogoń w drugiej połowie

Koszykarze Kinga Szczecin odnieśli istotne zwycięstwo nad drużyną Energa Czarni Słupsk w ramach ligowych zmagań, wygrywając ostatecznie 105:95. Początek meczu należał do gości, którzy dość pewnie wygrali pierwszą kwartę 28:18. Do przerwy przewaga zespołu ze Słupska nieznacznie stopniała do zaledwie ośmiu oczek (46:38).

Prawdziwy przełom w grze gospodarzy nastąpił po zmianie stron. Szczecinianie zdobyli aż 38 punktów w trzeciej kwarcie, pozwalając rywalom na rzucenie jedynie 26 oczek. Czwarta część spotkania była kontynuacją skutecznej gry miejscowych koszykarzy (29:23), co przypieczętowało ich ostateczny triumf przed własną publicznością.

Kto zanotował najlepszy wynik punktowy?

W szeregach zwycięskiego zespołu fenomenalne zawody rozegrał Tomasz Gielo, który był zdecydowanym liderem ofensywy z dorobkiem aż 25 punktów. Kluczowe wsparcie dla drużyny zapewnił Ondrej Sehnal, który zgromadził 17 oczek. Dobrze zaprezentowali się również pozostali gracze, w tym Zahir Porter z 14 punktami oraz Przemysław Żołnierewicz, który dorzucił 13 oczek.

W ekipie ze Słupska najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie okazał się Keevan Veinot, zdobywca 20 punktów. Wysoką formę strzelecką potwierdzili także Dominik Grudziński i Djordje Dimitrijević, rzucając odpowiednio 17 oraz 16 punktów. Mimo starań liderów drużyna gości nie zdołała powstrzymać ofensywy szczecinian w drugiej połowie rywalizacji.