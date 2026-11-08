King Szczecin wygrywa z Czarnymi Słupsk. Kto zdobył najwięcej punktów?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-08 21:48

W meczu koszykarskiej Ekstraklasy King Szczecin pokonał Energę Czarnych Słupsk 105:95. Gospodarze odwrócili losy spotkania po słabszym początku. Tomasz Gielo poprowadził zespół ze Szczecina do triumfu.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarz w niebieskim stroju kozłuje piłkę obok obrońcy podczas meczu na hali sportowej.

Odrobienie strat przez Kinga

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gości. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem Energi Czarnych Słupsk 28:18. W drugiej odsłonie szczecinianie nieznacznie zmniejszyli dystans, wygrywając 20:18. Przełom nastąpił w trzeciej kwarcie, którą King zdominował, zwyciężając aż 38:26.

Ostatnia część meczu również należała do gospodarzy. King wygrał czwartą kwartę 29:23, co ostatecznie przypieczętowało ich zwycięstwo 105:95. Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był Tomasz Gielo, który zdobył 25 punktów dla drużyny ze Szczecina.

Jak punktowali poszczególni zawodnicy?

Dla zespołu King Szczecin punkty zdobywali: Tomasz Gielo (25), Ondrej Sehnal (17), Zahir Porter (14) oraz Przemysław Żołnierewicz (13). Dwucyfrową zdobycz punktową zanotowali także Alexandre Chassang i Noah Reynolds, obaj po 10 punktów. Mikołaj Witliński dołożył 8 oczek, Patrick McCaffery 6, a Mateusz Kostrzewski 2. Antoni Majcherek zakończył mecz z zerowym dorobkiem.

W ekipie Energi Czarnych Słupsk najwięcej punktów zgromadził Keevan Veinot, kończąc mecz z dorobkiem 20 oczek. Dominik Grudziński zapisał na swoim koncie 17 punktów, Djordje Dimitrijević 16, a Dominic Green 14. Kolejne punkty dla gości dorzucili: Demond Robinson (9), Aleksander Kornacki (8), Mason Madsen (7), Jan Pluta (2) oraz Robert Carpenter (2). Jakub Stupnicki nie zdobył punktów.

 

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