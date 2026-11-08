King Szczecin wygrywa z Czarnymi Słupsk. Kto zdobył najwięcej punktów?

Odrobienie strat przez Kinga

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gości. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem Energi Czarnych Słupsk 28:18. W drugiej odsłonie szczecinianie nieznacznie zmniejszyli dystans, wygrywając 20:18. Przełom nastąpił w trzeciej kwarcie, którą King zdominował, zwyciężając aż 38:26.

Ostatnia część meczu również należała do gospodarzy. King wygrał czwartą kwartę 29:23, co ostatecznie przypieczętowało ich zwycięstwo 105:95. Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był Tomasz Gielo, który zdobył 25 punktów dla drużyny ze Szczecina.

Jak punktowali poszczególni zawodnicy?

Dla zespołu King Szczecin punkty zdobywali: Tomasz Gielo (25), Ondrej Sehnal (17), Zahir Porter (14) oraz Przemysław Żołnierewicz (13). Dwucyfrową zdobycz punktową zanotowali także Alexandre Chassang i Noah Reynolds, obaj po 10 punktów. Mikołaj Witliński dołożył 8 oczek, Patrick McCaffery 6, a Mateusz Kostrzewski 2. Antoni Majcherek zakończył mecz z zerowym dorobkiem.

W ekipie Energi Czarnych Słupsk najwięcej punktów zgromadził Keevan Veinot, kończąc mecz z dorobkiem 20 oczek. Dominik Grudziński zapisał na swoim koncie 17 punktów, Djordje Dimitrijević 16, a Dominic Green 14. Kolejne punkty dla gości dorzucili: Demond Robinson (9), Aleksander Kornacki (8), Mason Madsen (7), Jan Pluta (2) oraz Robert Carpenter (2). Jakub Stupnicki nie zdobył punktów.