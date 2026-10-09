Ekstraklasa. Śląsk Wrocław przed trudnym meczem z Lechem Poznań

Przygotowania Śląska do starcia z Lechem

Śląsk Wrocław rozpoczął przerwę reprezentacyjną z serią trzech porażek, w tym z Jagiellonią Białystok i Wisłą Kraków. Szkoleniowiec Ante Simundza wyjaśnił, że zespół skupił się w tym czasie na poprawie aspektów fizycznych i psychologicznych. Wrocławianie zauważyli, że wysoka intensywność gry przynosi problemy rywalom.

W obecnym sezonie Ekstraklasy Śląsk odnotował tylko jedno zwycięstwo, trzy remisy i pięć porażek, tracąc wiele bramek w końcówkach spotkań. Trener Simundza zaznaczył, że gra zespołu wygląda lepiej niż wskazują na to wyniki w tabeli. Wskazał błędy indywidualne jako główną przyczynę straconych punktów.

"Pracowaliśmy mocno fizycznie, bo analizy meczów pokazały, że jak graliśmy na dużej intensywności, to rywale mieli kłopoty. Dużo też rozmawialiśmy i pracowaliśmy nad mentalnością. Liczę, że ta druga część rundy jesiennej w naszym wykonaniu będzie lepsza" - dodał Słoweniec.

Sytuacja kadrowa i ocena rywala

W składzie na mecz z Lechem Poznań znajdzie się Piotr Samiec-Talar, który wrócił do treningów po urazie. Z powodu kontuzji nie zagra jednak Irodotos Christodoulou, co stanowi kolejne osłabienie defensywy. Ante Simundza wyraził nadzieję, że pozostali zawodnicy pomogą w utrzymaniu formy drużyny.

Mecz z Lechem odbędzie się w sobotę. Trener Śląska uważa poznański zespół za obecnie najlepszy w Polsce na papierze. Simundza podkreślił, że jego zespół musi być gotowy na trudne starcie od pierwszej minuty. Kibice we Wrocławiu liczą na przełamanie złej passy swojego zespołu.