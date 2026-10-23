Lech Poznań gotowy na Legię Warszawa. Czy kontuzje pokrzyżują plany Kolejorza?

Lech Poznań gra co trzy dni

Zawodnicy Lecha Poznań są w trakcie bardzo intensywnego okresu. Niedzielny mecz w Warszawie będzie piątym spotkaniem w ciągu dwóch ostatnich tygodni. Po trzytygodniowej przerwie reprezentacyjnej drużyna nie ma czasu na dłuższy odpoczynek.

Dla poznańskiej drużyny zmagania w ekstraklasie i Lidze Europy mają nieco inny wymiar. Jak ocenił Niels Frederiksen, mecze w europejskich pucharach dostarczają nowych, cennych doświadczeń i wpływają na formę zespołu na krajowym podwórku.

"Mimo porażek, mam wrażenie, że po meczach z Crystal Palace i Bayerem Leverkusen stawaliśmy się mocniejsi. Graliśmy z zespołami, które są niezwykle silne pod względem jakości, ale także intensywności gry. My natomiast staraliśmy się przenieść tę intensywność na mecze w naszej lidze. To może była też jedna z przyczyn, dlaczego po meczach w Lidze Europy potrafiliśmy odnieść wysokie zwycięstwa w ekstraklasie. Tak więc w niedzielę Legię czeka trudne zadanie" – przyznał z uśmiechem szkoleniowiec.

Kto jest faworytem starcia?

Dotychczasowy bilans trenera Nielsa Frederiksena w meczach przeciwko Legii Warszawa jest korzystny. Pod jego wodzą Lech wygrał trzy z czterech ligowych spotkań, przegrywając jedynie lipcowy mecz o Superpuchar Polski w zeszłym roku.

Obecnie Lech Poznań zajmuje drugie miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do Górnika. Legia traci dwa punkty do Kolejorza, mając jednak rozegrany o jeden mecz więcej. Kibice obu drużyn bardzo czekają na ten ważny pojedynek, choć gracze z dystansem podchodzą do jego rangi.

"To będzie ważny mecz, nie tylko dla układu tabeli, ale też nie będzie decydujący o mistrzostwie Polski. Po tym spotkaniu nikt się do niego nie przybliży. To będzie na pewno fajne spotkanie, bo to są kibicowskie derby Polski. My czujemy wsparcie i będziemy chcieli przywieźć trzy punkty z Warszawy dla nas i dla naszych fanów" – podkreślił.

Osłabienia Lecha przed wyjazdem

Sytuacja kadrowa Lecha przed tym spotkaniem jest trudna. Z powodu kontuzji pauzują Wojciech Mońka, Robert Gumny, Joao Moutinho, Alex Douglas i Allahyar Sayyadmanesh. Mimo tych braków, drużyna będzie walczyć o zwycięstwo.

Po niedzielnym meczu zaplanowanym na 17.30, Lech Poznań nie wróci do domu, ale uda się na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. Stamtąd ruszy do Tarnobrzega na mecz 1/16 finału Pucharu Polski przeciwko Siarce.