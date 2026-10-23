Linda Noskova ma wiadomość dla polskich kibiców. Chodzi o jej mecz z Mają Chwalińską

Już 11 grudnia trójmiejska ERGO Arena będzie gościć jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tenisowych w tym roku. To właśnie wtedy, w ramach imprezy LOTTO Tenis Show, Maja Chwalińska stanie do rywalizacji z Lindą Noskovą. Zbliżający się pojedynek to starcie polskiej finalistki Roland Garros z mistrzynią Wimbledonu z Czech. Organizatorzy zapowiadają emocjonujące widowisko.
Oprócz głównego meczu wieczoru, na korcie w ERGO Arenie zaprezentują się również inni uznani zawodnicy, w tym Łukasz Kubot, Jan Zieliński oraz Kamil Majchrzak, gwarantując dodatkowe sportowe emocje.
Przed nadchodzącym spotkaniem, Linda Noskova nagrała specjalną wiadomość dla polskich sympatyków tenisa, którą Polski Związek Tenisowy udostępnił w swoich mediach społecznościowych.
- Drodzy polscy fani tenisa! 11 grudnia rozegram mecz pokazowy z moją klubową koleżanką z Bielska-Białej, Mają Chmielińską, w Ergo Arenie. Bardzo serdecznie zapraszam was wszystkich na to wydarzenie, ponieważ myślę, że będziemy się świetnie bawić. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczą was tam w grudniu. Do zobaczenia! - powiedziała Linda Noskova.
Swojego entuzjazmu przed pokazowym starciem z Noskovą nie kryła również sama Maja Chwalińska, która wcześniej zachęcała do udziału w wydarzeniu.
- Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie - powiedziała Maja Chwalińska.