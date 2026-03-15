Ekstraklasa siatkarzy. Ślepsk Malow Suwałki zwycięża po dreszczowcu, jak zakończył się mecz?

Zacięty mecz Ekstraklasy siatkarzy

Mecz Ekstraklasy siatkarzy pomiędzy Barkomem Każany Lwów a Ślepskiem Malow Suwałki zakończył się wynikiem 2:3 na korzyść gości. Spotkanie było niezwykle wyrównane i zacięte, a każda drużyna walczyła o każdy punkt z ogromnym zaangażowaniem. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero po pięciu setach, co świadczy o wysokim poziomie rywalizacji. Kibice byli świadkami wielu długich wymian i efektownych akcji, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Pierwsza partia należała do zespołu z Lwowa, który wygrał 25:21, demonstrując silną postawę w ataku. W drugim secie to Ślepsk Malow Suwałki pokazał swoją siłę, zwyciężając 25:21 i wyrównując stan meczu. Kolejny set ponownie padł łupem Barkomu Każany Lwów, który triumfował 25:23, co zapowiadało emocjonującą kontynuację tej siatkarskiej batalii. Po trzech setach gospodarze prowadzili 2:1, zwiastując możliwą niespodziankę w Ekstraklasie.

Jakie składy zaprezentowały drużyny?

W czwartym secie Ślepsk Malow Suwałki całkowicie zdominował rywala, wygrywając wysoko 25:14 i doprowadzając do tie-breaka. Ta część meczu pokazała determinację suwalczan w dążeniu do zwycięstwa i zmusiła Lwów do jeszcze większego wysiłku. W decydującym, piątym secie, Ślepsk ponownie okazał się silniejszy, zwyciężając 15:12, co przypieczętowało ich triumf 3:2. Był to niezwykle cenny wynik dla zespołu z Suwałk, który musiał stawić czoła trudnemu przeciwnikowi.

W składzie Barkomu Każany Lwów wystąpili między innymi Julius Firkal, Lukas Kampa oraz Lorenzo Pope, stanowiący o sile ataku i rozegrania. Ważnymi punktami zespołu byli również Andrij Rogożyn, Władysław Szczurow i Wasyl Tupczi, którzy wnosili swoje doświadczenie na boisko. Rolę libero pełnił Jarosław Pampuszko, odpowiedzialny za przyjęcie i obronę. Na zmiany wchodzili także Mykoła Kuc, Yamato Nakano, Dmytro Wijecki oraz Oskar Woźny, wzmacniając rotację drużyny. Ze strony Ślepska Malow Suwałki na parkiecie pojawili się Asparuch Asparuchow, Kamil Droszyński oraz Bartosz Filipiak, kluczowi zawodnicy w ofensywie. Joaquin Gallego, Antoni Kwasigroch i David Smith stanowili o sile bloku i obrony suwalczan. Libero zespołu był Bartosz Mariański, zapewniający stabilność w przyjęciu. W trakcie meczu szanse otrzymali również Karol Jankiewicz, Jakub Kubacki i Jan Nowakowski, wnosząc świeżość do gry drużyny z Suwałk.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.