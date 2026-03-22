Ekstraklasa siatkarzy: Jastrzębski Węgiel zwycięża. Czy mecz z Indykpolem AZS Olsztyn był łatwy?

Jastrzębski Węgiel triumfuje nad Indykpolem AZS

Mecz pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Indykpolem AZS Olsztyn zakończył się wynikiem 3:1 na korzyść gospodarzy. Spotkanie rozpoczęło się od niespodziewanego prowadzenia drużyny z Olsztyna, która zwyciężyła w pierwszym secie 25:20. Jastrzębski Węgiel musiał szybko zareagować, aby nie dopuścić do dalszych komplikacji w tym ważnym starciu.

Po przegranej pierwszej partii, Jastrzębski Węgiel przejął inicjatywę i dominował w kolejnych setach. Druga odsłona zakończyła się wynikiem 25:17, trzecia 25:19, a czwarta 25:18. W tych trzech setach gospodarze pokazali swoją siłę i konsekwencję, nie dając Indykpolowi AZS Olsztyn szans na odwrócenie losów meczu i zapewniając sobie zwycięstwo.

Kto zagrał w kluczowym meczu Ekstraklasy siatkarzy?

W składzie Jastrzębskiego Węgla na to spotkanie znaleźli się Anton Brehme, Michał Gierżot, Łukasz Kaczmarek, Nicolas Szerszeń, Benjamin Toniutti oraz Łukasz Usowicz. Na pozycji libero zagrał Maksymilian Granieczny, który odegrał ważną rolę w defensywie zespołu. W trakcie meczu na boisku pojawili się również Mateusz Kufka, Adam Lorenc i Joshua Tuaniga.

Drużyna Indykpolu AZS Olsztyn wystąpiła w składzie: Karol Borkowski, Paweł Cieślik, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Jakub Majchrzak i Johannes Tille. Funkcję libero pełnił Jakub Ciunajtis, który starał się utrzymać stabilność w przyjęciu. Z ławki rezerwowych weszli Kuba Hawryluk, Mateusz Janikowski, Łukasz Kozub oraz Arthur Szwarc, próbując wesprzeć zespół w walce o każdy punkt.

