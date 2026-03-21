Ekstraklasa siatkarek: #VolleyWrocław zmierzyło się z Sokołem. Kto okazał się lepszy w zaciętym pojedynku?

Przebieg meczu #VolleyWrocław kontra Sokół

Spotkanie Ekstraklasy siatkarek pomiędzy #VolleyWrocław a Sokół & Hagric Mogilno zakończyło się wynikiem 1:3. Zespół gości z Mogilna od samego początku narzucił swój styl gry, dominując w pierwszych dwóch setach i wygrywając je kolejno 25:15 oraz 25:21. Ich skuteczna ofensywa i solidna obrona stanowiły wyzwanie dla drużyny gospodarzy.

Wrocławianki zdołały jednak odwrócić losy trzeciego seta, demonstrując wolę walki i determinację. Wygrana 25:22 dała im nadzieję na doprowadzenie do tie-breaka, co zwiastowało emocjonującą końcówkę meczu. Mimo tego zrywu, w czwartej partii Sokół & Hagric Mogilno ponownie przejęło inicjatywę, finalnie zwyciężając 25:19 i tym samym cały mecz 3:1.

Składy drużyn #VolleyWrocław i Sokół

W szeregach #VolleyWrocław na boisku pojawiły się Diana Frankewycz, Natalia Dróżdż, Sara Wąsiakowska, Anija Jurdza, Emilia Kaczmarzyk oraz Martyna Łazowska. Rolę libero pełniła Martyna Wysoczańska, a z ławki rezerwowych wchodziły także Martyna Grysak, Barbara Dapić, Joanna Garncarz, Aimee Lemire i Maja Malczewska. Skład wrocławianek był zróżnicowany, z doświadczonymi zawodniczkami i młodymi talentami.

Zespół Sokół & Hagric Mogilno wystąpił w składzie z Marią Tsitsigianni, Wiktorią Nowak, Agnieszką Cur-Słomką, Sandrą Świętoń, Aleksandrą Cygan oraz Ariadną Priante Frances. Po stronie gości libero była Karolina Pancewicz, a także Kinga Stronias i Katarzyna Nowak wspierały zespół z ławki. Obie drużyny zaprezentowały solidne zestawienia, co przyczyniło się do zaciętej rywalizacji na parkiecie.

