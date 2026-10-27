Ekstraklasa siatkarek. Jaki był wynik starcia UNI Opole z Pałacem Bydgoszcz?

Przebieg spotkania w opolskiej hali

Siatkarki rywalizujące w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrały kolejne ważne spotkanie. Zespół UNI Opole pokonał przed własną publicznością drużynę Metalkas Pałac Bydgoszcz w stosunku 3:0. Pierwsza partia tego starcia była niezwykle wyrównana i zakończyła się grą na przewagi przy wyniku 26:24 dla gospodyń. Zawodniczki obu ekip zaprezentowały pełne zaangażowanie na siatce oraz w obronie.

W drugim secie opolanki kontynuowały swoją dobrą grę i ostatecznie wygrały 25:22. Trzecia, jak się później okazało decydująca odsłona, to dominacja miejscowego zespołu, który triumfował 25:19. Całe widowisko dostarczyło sympatykom siatkówki wielu sportowych wrażeń. Gospodynie zrealizowały założenia taktyczne i zamknęły mecz bez straty żadnego seta.

Jakie składy zaprezentowały obie drużyny?

W barwach zwycięskiego zespołu UNI Opole na parkiecie zaprezentowały się Vasja Filipović, Natalia Kecher oraz Iga Kępa. Oprócz nich w podstawowym zestawieniu znalazły się także Gabriela Makarowska-Kulej, Sydney Palazzolo i Andriana Pawłyk. Na pozycji libero w opolskiej ekipie zagrała Klaudia Łyduch, a jako wsparcie pojawiła się również Daria Wieczorek. Skuteczna rotacja w zespole pozwoliła na utrzymanie wysokiego poziomu gry przez całe spotkanie.

Drużyna Metalkas Pałac Bydgoszcz wystąpiła z kolei w składzie obejmującym Gabrielę Dębowską, Julię Hewelt i Martę Łyczakowską. Na boisku w barwach przyjezdnych walczyły ponadto Wiktoria Makarewicz, Emilia Pinczewska oraz Marta Pol. Funkcję libero w zespole gości pełniła Monika Jagła, natomiast dodatkowym wsparciem w meczu była Oliwia Ziółkowska. Mimo starań wszystkich zawodniczek, bydgoszczankom nie udało się urwać rywalkom ani jednej partii.