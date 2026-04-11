Ekstraklasa siatkarek: DevelopRes Rzeszów w finale. Jaka przyszłość czeka bielszczanki?

DevelopRes Rzeszów w decydującym półfinale

Trzecie i zarazem decydujące starcie półfinałowe w ramach Ekstraklasy siatkarek rozegrało się pomiędzy drużynami DevelopRes Rzeszów oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Mecz zakończył się zwycięstwem rzeszowianek 3:1, a poszczególne sety prezentowały następujące wyniki: 25:20, 23:25, 25:20, 25:18. Ten wynik przesądził o awansie DevelopResu do finału, kończąc serię play-off wynikiem 2-1 na ich korzyść. Zacięta rywalizacja pokazała determinację obu zespołów.

Zwycięstwo DevelopResu Rzeszów w tym kluczowym meczu oznacza dla zespołu walkę o złoty medal w obecnym sezonie Ekstraklasy siatkarek. Ich droga przez play-offy była wymagająca, ale ostatecznie skuteczna. Pokonanie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w trzech spotkaniach półfinałowych jest znaczącym osiągnięciem, które potwierdza ich wysoką formę. Siatkarki z Rzeszowa udowodniły swoją wartość i gotowość do rywalizacji o najwyższe trofea.

Skład DevelopRes i BKS. Kto zagrał w tym meczu?

Skład DevelopRes Rzeszów w tym historycznym meczu obejmował kluczowe zawodniczki takie jak Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Swietłana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper oraz Laura Heyrman, z Aleksandrą Szczygłowską na pozycji libero. Na zmiany wchodziły również Oliwia Sieradzka, Karina Chmielewska, Nathalie Lemmens, Laura Jansen i Magda Kubas. Zespół z Rzeszowa zaprezentował zgranie i siłę, które były kluczowe dla końcowego triumfu.

Po stronie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na boisku pojawiły się Gulia Gennari, Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Ljubica Kecman i Aleksandra Gryka, z Adrianą Adamek jako libero. Z ławki wchodziły Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Zuzanna Suska, Reka Bozoki-Szedmak, Klaudia Nowakowska i Nikola Abramajtys. Mimo starań, drużyna z Bielska-Białej nie zdołała odwrócić losów serii i zakończyła udział w półfinałach Ekstraklasy siatkarek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.