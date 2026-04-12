Ekstraklasa siatkarek: DevelopRes Rzeszów w finale, ale czy z łatwością?

Półfinały Ekstraklasy siatkarek były bardzo ciężkie

Siatkarki DevelopResu Rzeszów przypieczętowały swój awans do finału, zwyciężając w trzecim spotkaniu półfinałowej serii. Mecz ten okazał się wyjątkowo emocjonalny dla rzeszowianek, co potwierdziła Katarzyna Wenerska, rozgrywająca zespołu. Podkreśliła, że drużyna z Bielska-Białej postawiła im bardzo wysoko poprzeczkę, czyniąc ten półfinał jednym z najtrudniejszych w jej dotychczasowej karierze w Rzeszowie.

Wenerska zwróciła uwagę na trudności napotkane już w drugim secie, kiedy to rywalki zdołały odskoczyć, zmuszając DevelopRes do goniącej gry. Mimo wszystko, rzeszowianki pokazały charakter, co zaowocowało eksplozją radości po ostatniej piłce meczu. Zawodniczka zaznaczyła, że choć satysfakcja była duża, zespół pamięta o głównym celu, jakim jest zdobycie mistrzostwa.

– Był to bardzo emocjonalny mecz. W drugim secie rywalki nam odskoczyły na początku i musiałyśmy gonić. To był chyba najtrudniejszy półfinał jaki przyszło nam zagrać. Jestem w Rzeszowie już piąty rok i naprawdę zespół z Bielska postawił się nam bardzo mocno. Półfinały były bardzo ciężkie, dlatego też ta eksplozja radości po ostatniej piłce, choć wiemy co jest naszym celem – mówiła rozgrywająca mistrzyń Polski, których gra mocno falowała w półfinałowej rywalizacji.

Jak DevelopRes Rzeszów wrócił do gry w półfinałach?

Wenerska nie szczędziła pochwał pod adresem rywalek z Bielska-Białej, zaznaczając, że rozegrały one dwa najlepsze mecze w całym sezonie właśnie w półfinałach. Po wygranym pierwszym spotkaniu, DevelopRes wyszedł na drugie z błędnym nastawieniem, co pozwoliło przeciwniczkom na dużą swobodę i ryzykowne zagrania. Brak skutecznej odpowiedzi ze strony mistrzyń Polski doprowadził do porażki.

Mimo trudnego momentu po przegranym meczu, który mógł zostać wygrany, drużyna z Rzeszowa zdołała szybko zebrać myśli i oczyścić głowy. Rozgrywająca podkreśliła, że to zdolność do powrotu po ciężkim czasie była kluczowa. Ostatecznie, DevelopRes Rzeszów z powodzeniem awansował do finału Ekstraklasy siatkarek, realizując pierwszy etap swojego planu.

- Na pewno trzeba pochwalić rywalki, bo zagrały ostatnie dwa mecz najlepsze w sezonie. Po wygranym pierwszym meczu w kolejnym wyszłyśmy z takim nastawieniem, że prowadzimy 1-0 i się samo wygra. Dziewczyny z Bielska nie miały nic do stracenia i ryzykowały w każdym elemencie, a nie potrafiłyśmy się przeciwstawić. Cieszy, że wróciłyśmy mimo tego mega trudnego czasu po tej porażce w Bielsku, bo mogłyśmy tamten mecz wygrać. Było to ciężkie kilka dni, trzeba było szybko wyczyścić głowę i mamy finał – stwierdziła Wenerska.

Ocena trenera BKS BOSTIG ZGO Bielsko-Biała po rywalizacji

Trener BKS BOSTIG ZGO Bielsko-Biała, Bartłomiej Piekarczyk, mimo porażki wyraził zadowolenie z postawy swojego zespołu, choć nie ukrywał smutku. Zaznaczył, że DevelopRes Rzeszów był budowany z myślą o finale i walce o najwyższe cele. Przyznał jednak, że jego drużyna była blisko wyeliminowania faworyta.

Piekarczyk stwierdził, że na przestrzeni trzech spotkań DevelopRes Rzeszów okazał się lepszy i zasłużenie wygrał. Podkreślił, że jego zespół wysoko postawił poprzeczkę, momentami walcząc jak równy z równym. Trener zauważył, że przeciwniczki dominowały w pewnych seriach w każdym przegranym secie, dysponując nieco lepszymi cechami motorycznymi. Mimo to, szkoleniowiec cieszy się, że jego podopieczne grały do końca z podniesioną głową.

– Zespół z Rzeszowa stworzony był po to, żeby być w finale i grać o najwyższe cele. My byliśmy blisko, żeby ich wyeliminować. Oczywiście na przestrzeni tych trzech meczów to one były lepsze i zdecydowanie wygrały, to też trzeba jasno powiedzieć. Cieszę się, bo na pewno nasz zespół wysoko postawił im poprzeczkę, walczyliśmy momentami jak równy z równym. Były dwie, trzy serie w każdym secie, tym przegranym, w których nam odskakiwały. Były po prostu lepsze, na pewno te cechy motoryczne są po ich stronie nieco lepsze, ale ja jestem bardzo zadowolony z postawy mojego zespołu. Na pewno graliśmy do końca z podniesioną głową i z tego się bardzo cieszymy – zakończył szkoleniowiec BKS BOSTIG ZGO Bielsko-Biała.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.