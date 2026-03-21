Ekstraklasa siatkarek: DevelopRes Rzeszów pokonuje ŁKS Commercecon. Co zmieniło się w meczu mistrza z wicemistrzem?

DevelopRes Rzeszów zwycięża w rundzie zasadniczej

W decydującym starciu ostatniej kolejki rundy zasadniczej Ekstraklasy siatkarek, DevelopRes Rzeszów zmierzył się z ŁKS Commercecon Łódź, pokonując rywalki 3:0. To spotkanie mistrza z wicemistrzem Polski, choć z pozoru bez wpływu na układ tabeli, było istotnym przetarciem przed nadchodzącą fazą play off.

Zespół z Rzeszowa zakończył tę część sezonu na pierwszym miejscu, legitymując się imponującym bilansem dwudziestu zwycięstw i zaledwie dwóch porażek. Katarzyna Wenerska, rozgrywająca DevelopResu, podkreśliła, że mecz był spokojniejszy niż wcześniejsze konfrontacje, co jest dobrą prognozą na dalszą część rozgrywek.

– Zawsze ta nasze mecze niosły za sobą emocje, ale dziś było spokojnie. Myślę, że całkiem nieźle nasza gra wyglądała. Może w tym drugim secie nieco było dramaturgii i musiałyśmy się napocić, ale to też fajne, że wytrzymałyśmy w końcówce. Kończymy rundę zasadniczą wygraną, a już we wtorek zaczynamy play off – stwierdziła Wenerska.

Bilans DevelopRes i ŁKS Commercecon przed play off

DevelopRes Rzeszów, jako lider rundy zasadniczej, przygotowuje się do zmierzenia z zespołem Metalkas Pałac Bydgoszcz w pierwszej rundzie play off. Katarzyna Wenerska wyraziła nadzieję, że drużyna znajdzie stabilność w kluczowej fazie sezonu, unikając wahań formy. "Potrafimy grać bardzo dobrze sety" – zaznaczyła, odnosząc się do nierównych występów.

Z kolei wicemistrzynie Polski, ŁKS Commercecon Łódź, uplasowały się na piątym miejscu w tabeli z bilansem 13 zwycięstw i 9 porażek. Ich pierwszym przeciwnikiem w play offach będzie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Weronika Centka-Tietaniec, środkowa ŁKS-u, zwróciła uwagę na taktyczny charakter meczu z Rzeszowem i potrzebę poprawy.

- Przed meczem trener nam zakomunikował, że to będzie bardziej taktyczne spotkanie. Będzie chciał wypróbować wszystkie dziewczyny na boisku i sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Więc też to trochę wpłynęło na mecz. Na pewno mamy dużo do poprawy. Mam nadzieję, że też trochę inaczej emocjonalnie wejdziemy w play offy. Też z chłodną głową, bo ten drugi set i jego końcówka to był właśnie wynik tego, że troszeczkę zabrakło nam zimnej krwi – podkreśliła Weronika Centka-Tietaniec, środkowa ŁKS-u Commercecon, która kolejny mecz zagrała na pozycji atakującej.

ŁKS Commercecon: Problemy zdrowotne i nowe wyzwania

Weronika Centka-Tietaniec, która w ostatnim meczu występowała na pozycji atakującej, wyraziła gotowość do kontynuowania gry na tej pozycji, jeśli będzie to korzystne dla zespołu. Podkreśliła również, że drużyna ŁKS Commercecon powoli przezwycięża problemy zdrowotne, które wpływały na ich formę w rundzie zasadniczej.

Nadchodzące mecze play off z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała będą dla łódzkiego zespołu "pierwszym sprawdzianem" po powrocie do pełnej sprawności. Centka-Tietaniec, która wcześniej reprezentowała barwy DevelopResu przez trzy sezony, podkreśliła, że teraz zaczyna się "najważniejsza robota w sezonie" dla jej obecnej drużyny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.