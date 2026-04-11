Ekstraklasa siatkarek: DevelopRes po raz szósty w finale. Jak wygląda rywalizacja o złoto?

DevelopRes Rzeszów ponownie w finale Ekstraklasy siatkarek

DevelopRes Rzeszów kontynuuje swoją dominację w Ekstraklasie siatkarek, meldując się w finale rozgrywek po raz szósty z rzędu. Zespół z Rzeszowa zapewnił sobie awans, pokonując BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w półfinale wynikiem 3:1. To osiągnięcie podkreśla ich niezwykłą konsekwencję na najwyższym poziomie ligowym w Polsce. Ta seria finałowych występów rozpoczęła się w 2021 roku, jednakże zespół tylko raz zdołał sięgnąć po mistrzowski tytuł.

Jedyny dotychczasowy triumf DevelopRes Rzeszów odnotował w poprzednim sezonie, kiedy to w meczu o złoty medal okazał się lepszy od ŁKS-u Commercecon. Wcześniej, w 2020 roku, DevelopRes zdobył srebrny medal, choć rozgrywki zakończono po rundzie zasadniczej ze względu na pandemię. Teraz drużyna ma szansę na drugie mistrzostwo Polski w swojej historii, co byłoby znaczącym osiągnięciem.

Kiedy i gdzie odbędzie się finał o złoty medal?

W wielkim finale Ekstraklasy siatkarek DevelopRes Rzeszów zmierzy się z PGE Budowlanymi Łódź, co zapowiada niezwykle emocjonującą rywalizację. Będzie to pierwszy taki finał w historii żeńskiej ekstraklasy, co dodaje mu dodatkowego wymiaru historycznego. Budowlane Łódź po raz trzeci zagrają o złoty medal, wcześniej występując w finałach w 2017 i 2019 roku, gdzie dwukrotnie uległy rywalkom.

Pierwsze spotkanie finałowe zaplanowano na 15 kwietnia i odbędzie się ono w Rzeszowie, rozpoczynając serię do trzech zwycięstw. Rywalizacja toczyć się będzie z zasadą zmiany gospodarza po każdym meczu, co zapewni emocje na różnych arenach. Mistrz kraju zostanie wyłoniony najpóźniej 28 kwietnia, co oznacza intensywny okres decydujących spotkań.

Walka o brązowy medal: BKS kontra UNI Opole

Równolegle do finałowej batalii, rozegra się także rywalizacja o brązowy medal Ekstraklasy siatkarek, w której zmierzą się BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała i UNI Opole. Podobnie jak w przypadku walki o złoto, drużyny będą walczyć do trzech wygranych spotkań. To starcie ma szczególne znaczenie dla UNI Opole, które po raz pierwszy w historii klubu ma realną szansę na zdobycie miejsca na podium.

Dla BKS-u Bielsko-Biała będzie to szansa na zakończenie sezonu z medalem, rekompensując sobie porażkę w półfinale. Historia pokazuje, że mecze o brąz potrafią być równie zacięte i emocjonujące, co finały, a stawką jest prestiż i historyczne osiągnięcie dla jednej z drużyn. Ostateczne rozstrzygnięcia przyniesie koniec kwietnia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.