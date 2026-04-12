Ekstraklasa: Remis Cracovii z Arką Gdynia. Kto ostatecznie może czuć niedosyt po zaciętym boju?

Zacięty remis Cracovii z Arką Gdynia

Mecz Ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Cracovią Kraków a Arką Gdynia zakończył się remisem 2:2, z wynikiem 1:1 do przerwy. Spotkanie, rozegrane w obecności 13 087 widzów, obfitowało w dynamiczne akcje i wyrównaną walkę o każdą piłkę. Gospodarze jako pierwsi objęli prowadzenie w 24. minucie.

Pierwszą bramkę dla Cracovii zdobył Gabriel Charpentier, dając swojej drużynie prowadzenie. Radość krakowian nie trwała jednak długo, gdyż Arka Gdynia szybko odpowiedziała na trafienie. W 29. minucie Oskar Kubiak, strzałem głową, doprowadził do wyrównania, ustalając wynik pierwszej połowy na 1:1.

Jakie bramki padły w drugiej połowie meczu?

Druga połowa meczu rozpoczęła się od szybkiej bramki dla Arki Gdynia, która w 47. minucie objęła prowadzenie. Vladislavs Gutkovskis umieścił piłkę w siatce, dając gościom cenną przewagę. Cracovia po raz kolejny musiała gonić wynik, co dodało spotkaniu dodatkowego dramatyzmu.

Cracovia zdołała jednak ponownie doprowadzić do remisu w 53. minucie, dzięki trafieniu Mauro Perkovicia, który także zdobył bramkę głową. Jedyną żółtą kartkę w meczu otrzymał Amir Al-Ammari z Cracovii Kraków. Spotkanie sędziował Karol Arys ze Szczecina, dbając o płynność gry.

Składy obu drużyn i kluczowe zmiany

Cracovia Kraków wystąpiła w składzie: Sebastian Madejski – Dominik Piła, Oskar Wójcik, Gustav Henriksson, Mauro Perković (od 82. Brahim Traore) – Pau Sans (od 82. Mateusz Tabisz), Mateusz Klich, Dijon Kameri (od 62. Maxime Dominguez), Amir Al-Ammari, Ajdin Hasić – Gabriel Charpentier (od 46. Mateusz Praszelik). Trenerzy obu drużyn dokonywali strategicznych zmian, aby wpłynąć na przebieg spotkania.

Arka Gdynia zaprezentowała się w następującym zestawieniu: Jędrzej Grobelny – Dominick Zator, Kike Hermoso, Michał Marcjanik, Dawid Gojny – Oskar Kubiak, Aurelien Nguiamba (od 73. Luis Perea), Kamil Jakubczyk (od 83. Michał Rzuchowski), Sebastian Kerk, Dawid Kocyła (od 62. Patryk Szysz) – Vladislavs Gutkovskis (od 83. Edu Espiau). Obie ekipy wykorzystały dostępnych zmienników, aby odświeżyć skład i utrzymać tempo gry do samego końca.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.