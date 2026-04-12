Ekstraklasa: Remis Cracovii z Arką. Czy ten punkt wystarczy do utrzymania w lidze?

Rozczarowanie Cracovii po remisie

Trener Cracovii, Luka Elsner, nie krył rozczarowania remisem 2:2 z Arką Gdynia, szczególnie w kontekście możliwości oddalenia się od strefy spadkowej. Mimo to szkoleniowiec dostrzegł pozytywy w reakcji zespołu po stracie bramki, kiedy to drużyna zdecydowanie ruszyła do przodu, doprowadzając do wyrównania. Stworzone później sytuacje mogły przechylić szalę zwycięstwa na korzyść gospodarzy.

Elsner podkreślił, że zdobycie dwóch goli zazwyczaj powinno wystarczyć do odniesienia zwycięstwa. Krytycznie ocenił jednak sposób tracenia bramek, uznając go za daleki od wcześniejszych standardów Cracovii. Szczególnie problematyczne było zachowanie obrońców przy drugiej bramce, gdzie byli zbyt oddaleni od strzelca. Szkoleniowiec zapowiedział, że walka o ligowe punkty potrwa do ostatniej kolejki.

Gabriel Charpentier i jego debiut?

W pierwszej połowie spotkania wyróżnił się napastnik Gabriel Charpentier, który po raz pierwszy w tym sezonie wyszedł w podstawowym składzie i zdobył bramkę dla Cracovii. Jego występ był jednak krótki, gdyż po przerwie nie pojawił się już na murawie. Trener Elsner wyjaśnił, że było to związane z jego poziomem przygotowania fizycznego, które pozwalało na grę przez około 45 minut.

Po zgłoszeniu bólu przez Charpentiera w przerwie meczu, podjęto decyzję o zmianie. Elsner podkreślił, że napastnik pokazał wysoką jakość i pozytywne nastawienie, zwiększając możliwości rozgrywania akcji. Szkoleniowiec wyraził nadzieję, że problem zdrowotny piłkarza nie jest poważny i będzie mógł on wystąpić w kolejnych spotkaniach.

Ocena trenera Arki Gdynia

Dariusz Banasik, trener Arki Gdynia, ocenił mecz z Cracovią jako niezwykle emocjonujący, pełen zwrotów akcji i walki do ostatniej minuty. Podkreślił, że mimo problemów na wyjazdach i niewielkiej liczby zdobytych tam punktów, jego drużyna przyjechała z nastawieniem ofensywnym i chęcią ryzykowania. Arka szybko odrobiła stratę, a następnie sama objęła prowadzenie.

Pomimo wyrównania ze strony Cracovii, Arka miała swoje szanse za sprawą Vladislavsa Gutkovskisa i Oskara Kubiaka, które mogły przesądzić o zwycięstwie. Banasik uznał, że ze względu na obustronne okazje, wynik 2:2 jest sprawiedliwym odzwierciedleniem przebiegu spotkania. Pochwalił swoich piłkarzy za zaangażowanie.

"Powiedziałem w szatni, że ten punkt może okazać się bezcenny walce o utrzymanie, choć dzisiaj do końca z jego wywalczenia nie jesteśmy zadowoleni" - podsumował Banasik.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.