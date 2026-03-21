Ekstraklasa: Raków Częstochowa kontra Legia Warszawa. Co zadecyduje o wyniku hitu kolejki?

Raków Częstochowa po europejskich pucharach

Częstochowianie kończą intensywny maraton, rozgrywając siódmy mecz w ciągu 22 dni. Ostatnim akordem była porażka z Fiorentiną w Sosnowcu (1:2), co oznaczało eliminację z Ligi Konferencji, a wcześniej z Pucharu Polski. Ten napięty harmonogram sprawia, że spotkanie z Legią Warszawa ma kluczowe znaczenie dla morale zespołu.

W sześciu marcowych spotkaniach Raków odniósł tylko dwa zwycięstwa: w ćwierćfinale krajowego pucharu po dogrywce z Avią Świdnik (2:1) oraz w ekstraklasie z Pogonią Szczecin (2:0). Pozostałe mecze, w tym wyjazdowe z Lechem Poznań (3:4) i Górnikiem Zabrze (1:3), zakończyły się porażkami, podobnie jak oba starcia z Fiorentiną.

Marek Papszun przeciwko byłemu klubowi

Wyjazd na Łazienkowską będzie miał szczególny charakter z uwagi na osobę Marka Papszuna, który od trzech miesięcy jest trenerem Legii. To on przez ponad osiem lat prowadził Raków, wprowadzając go z 2. ligi do ekstraklasy, zdobywając mistrzostwo kraju, trzy wicemistrzostwa, dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary, a także debiutując w rozgrywkach europejskich.

Teraz Papszun po raz pierwszy zmierzy się z Rakowem jako przeciwnik. Wcześniej, jako szkoleniowiec częstochowian, mierzył się z Legią aż 15 razy. Raków był górą 7 razy, Legia 5, a trzykrotnie padł remis, co świadczy o historii zaciętych rywalizacji. Ostatnie starcie pod jego wodzą zakończyło się remisem 1:1 we wrześniu ubiegłego roku.

Łukasz Tomczyk pod presją. Jak wypada na tle Papszuna?

Dla Łukasza Tomczyka, który przejął Raków po Papszunie, mecz z Legią będzie dopiero jedenastym spotkaniem w roli szkoleniowca. Początki pracy w klubie, któremu kibicował, nie są łatwe, a oczekiwania fanów pozostają wysokie. Brak zwycięstw budzi frustrację w środowisku, choć statystyki Tomczyka w ekstraklasie są obiecujące.

W siedmiu meczach ekstraklasy pod wodzą Tomczyka zespół zdobył 8 punktów, podczas gdy z tymi samymi przeciwnikami, prowadzony przez Papszuna w ubiegłym roku, uzyskał tylko 4 punkty. Mimo dziesięciu porażek Raków wciąż utrzymuje się w czołówce tabeli, mając czteropunktową stratę do lidera po 25 kolejkach.

Osłabienia Rakowa przed meczem z Legią

Na korzyść Legii przemawia fakt, że jej piłkarze nie byli tak intensywnie eksploatowani jak rywale i mieli więcej czasu na spokojny trening. Raków od początku marca gra w systemie niedziela-czwartek, a do tego dochodzą liczne podróże na mecze wyjazdowe, co znacząco obciąża zawodników.

Dodatkowym problemem jest kontuzja Frana Tudora, który zszedł z boiska w Sosnowcu przed 20. minutą meczu z Fiorentiną. Jego absencja to duże osłabienie drużyny. Przewiduje się, że Raków rozpocznie mecz w Warszawie w składzie zbliżonym do tego, w jakim kończył pierwszą połowę spotkania z Fiorentiną: z Oliwierem Zychem w bramce, a w obronie z Arielem Mosórem, Bogdanem Racovitanem i Stratosem Svarnasem. W drugiej linii wystąpią prawdopodobnie Michael Ameyaw, Karol Struski, Oskar Repka i Jean Carlos Silva, a w ofensywie Patryk Makuch, Ivi Lopez i Jonatan Brunes, co stawia wyzwania przed trenerem Tomczykiem.

"Do tej pory robiliśmy wszystko, żeby powalczyć i awansować w Lidze Konferencji. Od teraz zaczynamy myśleć o rywalizacji z Legią. Chcemy się do niej odpowiednio przygotować, zregenerować, zrobić wszystko, żeby być w optymalnej dyspozycji na ten mecz. Co też nie będzie proste, ale trzeba sobie włożyć do głowy, że musimy odpowiedzieć po dzisiejszej porażce. Odpowiedzieć taką zdrową sportową złością. Właśnie w takich momentach pokazuje się jakość mentalną zawodnika, sztabu, klubu. I trzeba odpowiedzieć. Jesteśmy w trudnym momencie i potrzebujemy wsparcia naszych kibiców, takiego jak dzisiaj" - stwierdził Tomczyk. Dopytywany o wieści dotyczące choroby szkoleniowca Legii, Tomczyk dodał: "Bardzo bym chciał rywalizacji z trenerem Papszunem na ławce. Mam dla niego duży szacunek, jak i cały klub."

Historia starć Legia – Raków w Ekstraklasie

Raków i Legia na poziomie Ekstraklasy oraz dawnej 1. ligi grały ze sobą 21 razy. Legia ma na koncie 10 zwycięstw, z czego połowę odniosła w latach 1995-1998. Raków wygrał 5 spotkań, a sześciokrotnie padł remis, co świadczy o wyrównanej rywalizacji w ostatnich latach.

W poprzednim sezonie Raków dwukrotnie pokonał Legię – 1:0 w Warszawie i 3:2 w Częstochowie. W rundzie jesiennej obecnych rozgrywek padł remis 1:1, kiedy stołeczną drużynę prowadził jeszcze Edward Iordanescu. Legia objęła prowadzenie w 41. minucie po golu Petara Stojanovicia, a do remisu doprowadził Ivi Lopez tuż przed przerwą, wykorzystując rzut karny podyktowany za zagranie ręką przez zdobywcę pierwszej bramki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.