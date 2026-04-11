Ekstraklasa piłkarska. Zagłębie Lubin pokonuje Radomiak, ale to nazwisko jest na ustach kibiców

Zacięty mecz Ekstraklasy między Zagłębiem a Radomiakiem

W spotkaniu Ekstraklasy piłkarskiej KGHM Zagłębie Lubin podejmowało Radomiak Radom. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 na korzyść gospodarzy, co zapewniło im cenne trzy punkty w tabeli. Jedyna bramka tego widowiska padła już w czwartej minucie gry, nadając ton dalszej rywalizacji na boisku. Szybkie otwarcie wyniku z pewnością wpłynęło na strategię obu drużyn.

Decydujące trafienie dla KGHM Zagłębia Lubin zdobył Marcel Reguła. Jego gol w 4. minucie meczu okazał się kluczowy dla całego przebiegu spotkania i ostatecznego rezultatu. Piłkarz Zagłębia pokonał bramkarza Radomiaka, ustalając tym samym wynik, który utrzymał się do końcowego gwizdka sędziego. To trafienie zadecydowało o tym, że komplet punktów pozostał w Lubinie.

Sędzia Piotr Lasyk i kartki. Kto został ukarany?

Spotkanie było również bogate w interwencje sędziego, który musiał kilkukrotnie sięgać po żółte kartki. W drużynie KGHM Zagłębia Lubin upomniani zostali Adam Radwański oraz Jasmin Burić. Obaj zawodnicy otrzymali żółte kartki za swoje przewinienia, co jest standardowym elementem intensywnych zmagań na boisku. Piotr Lasyk z Bytomia pełnił funkcję głównego arbitra tego emocjonującego pojedynku.

Z kolei w zespole Radomiaka Radom żółte kartki zobaczyli Joao Pedro, Adrian Dieguez, Leandro oraz Ibrahima Camara. Liczba upomnień świadczy o zaciętości walki i wysokim poziomie zaangażowania obu zespołów. Na trybunach zasiadło 5 496 widzów, którzy mieli okazję podziwiać to ligowe starcie Ekstraklasy. Kibice z pewnością zapewnili gorącą atmosferę na stadionie w Lubinie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.