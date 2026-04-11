Ekstraklasa piłkarska: Zagłębie Lubin pokonało Radomiaka. Co zadecydowało o tak skromnym wyniku?

Wczesna bramka rozstrzygnęła mecz Ekstraklasy

KGHM Zagłębie Lubin zwyciężyło z Radomiakiem Radom wynikiem 1:0. Jedyną bramkę tego spotkania zdobył Marcel Reguła w czwartej minucie gry. To wczesne trafienie okazało się decydujące dla losów całego meczu. Od początku rozgrywki Zagłębie narzuciło swój styl, co szybko przełożyło się na zmianę wyniku.

Bramka Reguły ustaliła wynik już w pierwszej połowie, co sprawiło, że dalsza część spotkania była walką Radomiaka o odrobienie strat. Mimo prób, gościom nie udało się przełamać obrony gospodarzy. Wynik 1:0 utrzymał się do samego końca, potwierdzając skuteczność lubińskiej drużyny w kluczowych momentach.

Kto został ukarany żółtymi kartkami w meczu?

Sędzia Piotr Lasyk z Bytomia pokazał żółte kartki dwóm zawodnikom KGHM Zagłębie Lubin. Ostrzeżenia otrzymali Adam Radwański oraz Jasmin Burić. Te interwencje były wynikiem fauli, które zakłóciły płynność gry w różnych fazach spotkania.

Z kolei w zespole Radomiaka Radom sędzia ukarał czterech piłkarzy. Żółte kartki zobaczyli Joao Pedro, Adrian Dieguez, Leandro oraz Ibrahima Camara. Liczba napomnień świadczy o intensywności i zaciętości rywalizacji na boisku, zwłaszcza po stronie gości.

Składy drużyn na boisku w Lubinie

KGHM Zagłębie Lubin wystąpiło w składzie: Jasmin Burić w bramce; obrońcy Igor Orlikowski, Michał Nalepa, Damian Michalski, Luka Lucić; pomocnicy Marcel Reguła (64. Jakub Sypek), Adam Radwański (73. Sebastian Kowalczyk), Filip Kocaba (88. Damian Dąbrowski), Jakub Kolan, Josip Corluka (88. Mateusz Grzybek); oraz napastnik Levente Szabo (73. Michalis Kosidis). W trakcie meczu dokonano licznych zmian taktycznych, mających na celu utrzymanie przewagi.

Radomiak Radom rozpoczął mecz z Filipem Majchrowiczem między słupkami. W obronie zagrali Jan Grzesik, Jeremy Blasco, Adrian Dieguez, Joao Pedro (46. Zie Ouattara); w pomocy Luquinhas (86. Elves Balde), Ibrahima Camara, Rafał Wolski (77. Abdoul Tapsoba), Romario Baro (46. Christos Donis), Vasco Lopes (69. Salifou Soumah); a w ataku Maurides. W drugiej połowie doszło do kilku roszad w składzie, wprowadzających świeżych zawodników.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.