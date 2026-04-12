Ekstraklasa piłkarska. Nowy wicelider i zaskakujący remis w Warszawie

Emocjonujący weekend w Ekstraklasie

W pięciu dotychczas rozegranych meczach 28. kolejki, zarówno w piątek, jak i w sobotę, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć więcej niż jednej bramki. Mimo to, spotkania obfitowały w liczne emocje, a sytuacja w tabeli stała się niezwykle dynamiczna i wyrównana, zaledwie 11 punktów dzieli drugą drużynę od siedemnastej.

Piątkowe starcia przyniosły zwycięstwo Wisły Płock nad Lechią Gdańsk 1:0 oraz remis Korony Kielce z Jagiellonią Białystok 1:1. Jagiellonia, dotychczasowy wicelider pod wodzą Adriana Siemieńca, zdołała wygrać tylko jeden z ostatnich dziewięciu ligowych spotkań, co spowodowało jej spadek na trzecią lokatę w tabeli.

Zagłębie Lubin nowym wiceliderem ligi

Na pozycję wicelidera Ekstraklasy awansowało Zagłębie Lubin, które po trzech poprzednich porażkach zdołało pokonać Radomiak 1:0. To zwycięstwo, odniesione w sobotę u siebie, pozwoliło lubinianom zgromadzić 44 punkty, plasując ich zaledwie jeden punkt za liderem Lechem Poznań, który rozegra swój mecz w niedzielę. Sezon 2025/26 jest określany jako szalony ze względu na niespodziewane zmiany w czołówce.

Losy meczu w Lubinie zostały rozstrzygnięte już w czwartej minucie spotkania, kiedy to bramkę zdobył 19-letni Marcel Reguła, młodzieżowy reprezentant Polski. Jego trafienie zapewniło Zagłębiu trzy cenne punkty i powrót na zwycięską ścieżkę, co podkreśla znaczenie każdego gola w tak wyrównanej lidze.

"Pięknie jest wrócić na zwycięską ścieżkę. Zrobiliśmy to dzięki pierwszej połowie, która była w naszym wykonaniu bardzo dobra" - przyznał trener Zagłębia Leszek Ojrzyński.

Legia walczy o utrzymanie, Górnik o puchary

Górnik Zabrze, który spadł na czwarte miejsce (43 punkty), zremisował w klasyku na Łazienkowskiej z Legią Warszawa 1:1, ratując punkt w ostatniej chwili. Legia prowadziła od 82. minuty po golu z rzutu karnego Rafała Augustyniaka, jednak w 90+6. minucie Paweł Bochniewicz zapewnił gościom wyrównanie, co było niezwykle bolesne dla gospodarzy.

Przed tym meczem trener Legii, Marek Papszun, podkreślał kluczowe znaczenie nadchodzących spotkań dla określenia celów zespołu. Legioniści mają obecnie tylko punkt przewagi nad strefą spadkową, a już w najbliższy piątek czeka ich kolejne trudne starcie, również u siebie, z nowym wiceliderem, Zagłębiem Lubin.

"Dwa najbliższe mecze pokażą, o co będziemy walczyć. Są kluczowe. Tabela jest bardzo spłaszczona, możemy myśleć nawet o pucharach, jeśli złapiemy dobrą serię. Jeżeli natomiast nie wygramy tych dwóch spotkań, będziemy bić się do końca o utrzymanie" - mówił przed starciem z Górnikiem trener piłkarzy Legii Marek Papszun.

Widzew Łódź odnosi kluczowe zwycięstwo

Bardzo ważne zwycięstwo odniósł w sobotę Widzew Łódź, który mimo sporych nakładów finansowych i głośnych transferów radzi sobie poniżej oczekiwań w obecnym sezonie. Łodzianie pokonali zamykającą tabelę Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 1:0, a decydującego gola strzelił w 89. minucie Sebastian Bergier, dla którego było to dwunaste trafienie w tej edycji rozgrywek.

Widzew grał z przewagą jednego zawodnika od 68. minuty, po tym jak drugą żółtą kartkę otrzymał Arkadiusz Kasperkiewicz. Pomimo trudności, zespół zdołał wykorzystać liczebną przewagę, co ostatecznie przypieczętowało ich triumf, zbliżając ich do wydostania się ze strefy spadkowej.

"To był mecz, podczas którego można było zwątpić, ale stadion tego nie zrobił. Cały czas nas wspierał" – dodał trener Łodzian Aleksandar Vuković, chwaląc zachowanie kibiców.

Tabela Ekstraklasy wciąż spłaszczona

Z 33 punktami Widzew zajmuje 16. lokatę, co oznacza, że jest coraz bliżej wydostania się ze strefy spadkowej. "Słoniki" z Bruk-Bet Termalica pozostały na ostatnim miejscu, tracąc już dziewięć punktów do pierwszej bezpiecznej pozycji, co znacznie komplikuje ich sytuację w lidze.

Na niedzielę zaplanowano spotkania Cracovii z Arką Gdynia, Motoru Lublin z Rakowem Częstochowa oraz mecz lidera Lecha Poznań z GKS Katowice. Aktualną serię gier zakończy poniedziałkowe starcie Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. Wszystkie mecze ekstraklasy w tej kolejce, podobnie jak w niższych ligach, są poprzedzone minutą ciszy w związku ze śmiercią Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski, który zmarł w wieku 49 lat.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.