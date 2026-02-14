Ekstraklasa piłkarska. Lider i wicelider gubią punkty, co to oznacza dla czołówki?

Jagiellonia Białystok remisuje w Krakowie

Lider Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok, zanotował remis 0:0 na wyjeździe z Cracovią w ramach 21. kolejki. Po zimowej przerwie białostocczanie wcześniej odnieśli zwycięstwa nad Widzewem (3:1) oraz Motorem Lublin (4:1). Spotkanie w Krakowie pokazało jednak, że defensywa piątej w tabeli Cracovii okazała się zbyt trudnym wyzwaniem dla lidera.

Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, podkreślił konieczność szanowania wywalczonego punktu w trudnym meczu. Jego zespół, mimo remisu, powiększył przewagę nad wiceliderem Wisłą Płock do trzech punktów (36 pkt). Jagiellonia skupia się teraz również na nadchodzącym spotkaniu Ligi Konferencji z Fiorentiną.

"Biorąc pod uwagę, że graliśmy z dobrym zespołem, na trudnym terenie, a także biorąc pod uwagę końcówkę meczu, to myślę, że musimy ten punkt szanować. Zobaczymy, co nam da w perspektywie całego sezonu" - ocenił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec, dodając, że teraz jego drużyna koncentruje się na rozgrywkach Ligi Konferencji i czwartkowym spotkaniu z Fiorentiną.

Przełamanie Widzewa Łódź. Jak wyglądała ich gra?

Wicelider Wisła Płock uległ u siebie Widzewowi Łódź 0:2, co było pierwszymi punktami dla łodzian w tym roku. Widzew, znacznie wzmocniony podczas zimowej przerwy, pokazał skuteczność i determinację. Bramki dla gości zdobyli Sebastian Bergier z rzutu karnego w 38. minucie oraz Emil Kornvig w końcówce spotkania.

Bergier zanotował swoje jedenaste ligowe trafienie w sezonie, natomiast Kornvig, sprowadzony niedawno Duńczyk, który wyróżniał się w Lidze Europy w barwach SK Brann, potwierdził swoją wartość. Widzew, prowadzony przez Igora Jovicevicia, odniósł zwycięstwo, mimo że miał okazje na wyższe prowadzenie, trafiając trzykrotnie w poprzeczkę. Drużyna awansowała z przedostatniego na 14. miejsce z dorobkiem 23 punktów.

Raków Częstochowa traci punkty. Co dalej z wicemistrzem?

Wicemistrz Polski, Raków Częstochowa, zanotował kolejny remis, tym razem bezbramkowy z Zagłębiem Lubin. Był to czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa Rakowa i trzeci pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka. Drużyna z Częstochowy, obecnie szósta w tabeli z 31 punktami, nie zdołała przełamać obrony czwartego Zagłębia (32 pkt).

Szkoleniowiec Rakowa przyznał, że spotkanie było do wygrania, jednak jego zespołowi brakuje skuteczności w otwieraniu wyniku. Brak goli w tym meczu może mieć znaczenie w walce o czołowe lokaty w Ekstraklasie.

"To był mecz do wygrania. Brakuje nam tego, aby otworzyć wynik, później byłoby łatwiej" - przyznał szkoleniowiec gości.

Legia Warszawa nadal bez zwycięstwa. Jaki jest ich cel?

Legia Warszawa przedłużyła serię bez zwycięstwa w Ekstraklasie, remisując 1:1 na wyjeździe z GKS Katowice. Warszawski klub czeka na ligowe zwycięstwo od 28 września. Pod wodzą nowego trenera, Marka Papszuna, Legioniści wcześniej przegrali z Koroną Kielce (1:2) i zremisowali z Arką Gdynia (2:2).

W Katowicach Legia objęła prowadzenie dzięki golowi Wahana Biczachczjana w 26. minucie. Tuż przed przerwą Borja Galan wyrównał dla GKS-u. Druga połowa nie przyniosła zmiany wyniku. Legioniści zajmują obecnie 17. miejsce z 21 punktami, a GKS Katowice plasuje się na dziesiątej pozycji z 27 punktami.

Korona Kielce lepsza w derbach. Kto zamyka kolejkę?

Korona Kielce pokonała Radomiaka 2:0 w prestiżowym meczu, umacniając swoją pozycję na siódmym miejscu z 30 punktami. Bramki dla Korony zdobyli Wiktor Długosz i Marcel Pięczek w pierwszej połowie spotkania. Mecz obfitował w emocje, nie zabrakło czerwonych kartek; jedną z nich otrzymał trener Radomiaka Goncalo Feio. Po końcowym gwizdku doszło również do przepychanek między zawodnikami obu drużyn.

Zespół z Radomia zajmuje obecnie dziewiątą pozycję z 27 punktami. 21. kolejka Ekstraklasy zostanie uzupełniona o trzy niedzielne mecze oraz poniedziałkowe spotkanie. W ostatnim starciu Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się z trzecim Górnikiem Zabrze. Zwycięstwo Górnika pozwoliłoby im zrównać się punktami z liderem Ekstraklasy, Jagiellonią Białystok.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.