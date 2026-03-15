Ekstraklasa piłkarska – Lech dogonił lidera. Jakie problemy trapią Jagiellonię?

Kluczowe starcia 25. kolejki Ekstraklasy

W niedzielnym meczu 25. kolejki Ekstraklasy piłkarskiej, Lech Poznań zwyciężył na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1:0, dzięki czemu zrównał się punktami z liderującym rywalem. Jedyną bramkę dla "Kolejorza" zdobył szwedzki napastnik Mikael Ishak już w siódmej minucie spotkania, ustalając wynik, który miał kluczowe znaczenie dla układu sił w czołówce tabeli.

Z kolei mistrz Polski z 2024 roku, Jagiellonia Białystok, przedłużyła swoją serię spotkań bez zwycięstwa do pięciu, przegrywając u siebie z Piastem Gliwice 1:2. Obie bramki dla gości strzelił Hiszpan Hugo Vallejo, natomiast dla Jagiellonii honorowe trafienie zaliczył Jesus Imaz, zdobywając swojego 108. gola w ekstraklasie i doganiając Flavio Paixao w "Klubie 100".

"Graliśmy przeciwko drużynie, która dotychczas przegrała u siebie tylko raz, a w czwartek toczyliśmy trudny bój w europejskich pucharach. Dlatego mogę tylko chwalić swoich zawodników, którzy świetnie się zaprezentowali. Musimy być naprawdę zadowoleni z tego zwycięstwa" – powiedział trener Lecha Niels Frederiksen.

Czy Jagiellonia przełamie serię porażek?

Sytuacja w Białymstoku jest trudna, a drużyna zmaga się z widocznym kryzysem formy, co podkreślił również trener Adrian Siemieniec. Piast Gliwice natomiast, dzięki cennemu zwycięstwu, oddalił się od strefy spadkowej, zajmując obecnie 12. miejsce w tabeli z trzema punktami przewagi nad zagrożoną grupą zespołów walczących o utrzymanie.

Górnik Zabrze także odnotował znaczący awans, pokonując u siebie Raków Częstochowa 3:1 i przesuwając się na czwarte miejsce w tabeli. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył czeski zawodnik Lukas Sadilek, a jego rodak Lukas Ambros dołożył jedno trafienie, przyczyniając się do kolejnego ważnego zwycięstwa zabrzan w rozgrywkach ligowych.

"Trzeba tę sytuację wziąć „na klatę”. W życiu i w sporcie takie momenty się dzieją i to, co trzeba zrobić, to wziąć się w garść, skupić się i poszukać przełamania. Bo ta gra nam się nie układa, brakuje pewności siebie zawodnikom w niektórych sytuacjach" - podkreślił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Remisy i powroty w Ekstraklasie

W trzecim niedzielnym spotkaniu Arka Gdynia i Widzew Łódź podzieliły się punktami, remisując bezbramkowo, co nieznacznie poprawiło ich pozycję w walce o utrzymanie w lidze. Arka jest obecnie tuż nad strefą spadkową, wyprzedzając Legię Warszawa o jeden punkt, a Widzew o dwa oczka w ligowej klasyfikacji.

Wcześniej Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z Radomiakiem 1:1, gdzie bramkę dla gospodarzy zdobył Maurides, a dla Legii wyrównał Radovan Pankov. Motor Lublin pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 2:1, oddalając się od strefy spadkowej, zaś Karol Czubak zdobył swoją 14. bramkę w sezonie, zrównując się z liderem klasyfikacji strzelców Tomasem Bobcekiem.

"Druga połowa była jałowa z obu stron" - ocenił trener Legii Marek Papszun.

Ważne punkty dla Wisły Płock i GKS Katowice

Wisła Płock przełamała serię pięciu porażek z rzędu, wygrywając na wyjeździe z Cracovią 2:1, co pozwoliło "Nafciarzom" awansować na siódme miejsce w tabeli. Zwycięstwo zapewniły bramka samobójcza Bosko Sutalo oraz trafienie Deniego Juricia, przynosząc ulgę po trudnym okresie.

GKS Katowice odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo, pokonując u siebie Lechię Gdańsk 2:0, i awansował na szóste miejsce w Ekstraklasie. Bramki dla katowiczan zdobyli Mateusz Wdowiak i Białorusin Ilja Szkurin, umacniając swoją pozycję w górnej części tabeli i zwiększając szanse na walkę o wyższe lokaty.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.