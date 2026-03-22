Ekstraklasa piłkarska. Korona Kielce zwycięża z Arką Gdynia, ale kto najbardziej zyskał w walce o utrzymanie?

Korona Kielce dominuje nad Arką Gdynia

Mecz pomiędzy Koroną Kielce a Arką Gdynia zakończył się wynikiem 3:0 na korzyść gospodarzy. Bramki dla Korony zdobyli Marcel Pięczek w 22. minucie, Stjepan Davidović w 24. minucie oraz Mariusz Stępiński w 44. minucie z rzutu karnego. Spotkanie poprowadził sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka, a na trybunach zasiadło 10 872 widzów.

Przed tym starciem Arka Gdynia miała zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową, podczas gdy Korona Kielce dysponowała czterema punktami więcej. Trener Korony, Jacek Zieliński, dokonał jednej zmiany w porównaniu do poprzedniego meczu z Pogonią, wprowadzając Stjepana Davidovicia w miejsce Simona Gustafsona. Natomiast Dawid Szwarga, szkoleniowiec Arki, zdecydował się na taki sam skład jak w meczu z Widzewem.

Błyskawiczne ciosy Korony Kielce

Początek meczu to groźne uderzenie Vladislavsa Gutkovskisa w 2. minucie, które z trudem obronił Xavier Dziekoński. Następnie Korona Kielce przejęła inicjatywę, ale strzały Tamara Svetlina i Wiktora Długosza zostały zablokowane, a uderzenie Davidovicia minęło bramkę. W 22. minucie po rzucie wolnym wykonywanym przez Dawida Błanika, Marcel Pięczek głową otworzył wynik spotkania.

Zaledwie dwie minuty później Stjepan Davidović podwyższył prowadzenie, zaskakując bramkarza Arki Damiana Węglarza strzałem z dystansu. Pod koniec pierwszej połowy, po interwencji VAR, sędzia podyktował rzut karny za faul na Kostasie Sotiriou. Mariusz Stępiński wykorzystał jedenastkę, ustalając wynik do przerwy na 3:0 dla Korony Kielce.

Czy Arka Gdynia zdołała odwrócić losy meczu?

W przerwie trener Arki, Dawid Szwarga, przeprowadził trzy zmiany, wprowadzając Aureliena Nguiambę, Tornike Gaprindaszwiliego oraz Nazarija Rusyna. Mimo to, Korona nie zwalniała tempa, tworząc kolejne okazje, lecz Martin Remacle, Kostas Sotiriou i Dawid Błanik nie zdołali ich wykorzystać. Mariusz Stępiński miał doskonałą szansę na zdobycie czwartej bramki, lecz uderzył obok pustej bramki.

Goście z Gdyni, wyglądając na zdezorientowanych, oddali inicjatywę Koronie. Choć Sebastian Kerk zdołał umieścić piłkę w siatce, bramka została anulowana z powodu pozycji spalonej. Bramkarz Korony, Xavier Dziekoński, kilkukrotnie musiał interweniować, broniąc groźne strzały Nazarija Rusyna. Arka ambitnie próbowała zdobyć honorową bramkę, lecz obrona Kielczan pozostała niezłomna.

Konsekwencje wyniku dla ligowej tabeli

Po drugim z rzędu zwycięstwie u siebie, Korona Kielce znacząco oddaliła się od strefy spadkowej, poprawiając swoją sytuację w Ekstraklasie. Ten wynik stanowi dla nich ważny impuls w walce o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Dla Arki Gdynia, która poniosła już jedenastą wyjazdową porażkę w sezonie, sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Zespół z województwa pomorskiego musi pilnie znaleźć sposób na poprawę swojej formy, aby uniknąć degradacji do niższej ligi, biorąc pod uwagę zbliżające się decydujące kolejki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.