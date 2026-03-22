Ekstraklasa piłkarska: Korona Kielce rozbija Arkę Gdynia. Jaki prezent otrzymał trener Zieliński?

Waga meczu Korona – Arka Gdynia

Niedzielne starcie w Kielcach miało ogromne znaczenie dla obu drużyn walczących o poprawę swojej pozycji w tabeli Ekstraklasy. Ostatecznie to gospodarze, Korona Kielce, odnieśli zasłużony triumf, prezentując styl gry, który przypominał ich najlepsze momenty z poprzedniej rundy sezonu. Zespół zaprezentował grę, która mogła napawać optymizmem. Dla trenera Jacka Zielińskiego, zwycięstwo 3:0 nad Arką Gdynia miało również dodatkowy, bardzo osobisty wymiar, stanowiąc wyjątkowy podarunek urodzinowy.

Szkoleniowiec Korony Kielce nie ukrywał swojego zadowolenia, podkreślając zarówno znaczenie osiągniętego wyniku, jak i idealny moment, w którym został on osiągnięty. Mimo pewnego prowadzenia, Jacek Zieliński zachowywał czujność do samego końca spotkania, pamiętając o bolesnych doświadczeniach z ostatnich kolejek ligowych. Jako doświadczony trener doskonale wie, jak przewrotna potrafi być piłka nożna, co wpływało na jego postawę do ostatniego gwizdka. Odetchnął z ulgą dopiero po ostatnim gwizdku sędziego.

"Bardzo ważne zwycięstwo, bardzo ważny mecz w naszym wykonaniu. Takie spotkanie na przełamanie z dużymi fragmentami takiego stylu, który prezentowaliśmy w wielu meczach rundy jesiennej. W dniu moich urodzin zespół zrobił mi najlepszy prezent" – nie ukrywał trener Jacek Zieliński.

Powrót Dawida Błanika i ofensywna gra Korony

Kluczowym elementem sukcesu było szybkie objęcie prowadzenia, co umożliwiło kieleckiej drużynie skuteczne zarządzanie emocjami i tempem całego spotkania. Jednym z głównych bohaterów tego widowiska był Dawid Błanik, który, zdaniem trenera, wreszcie zaprezentował formę z początku sezonu. Po długiej serii urazów i problemów zdrowotnych, pomocnik Korony odzyskał zarówno dynamikę, jak i pewność siebie na boisku. Jego powrót do pełnej sprawności był niezwykle ważny dla ofensywy zespołu.

Dobra dyspozycja Dawida Błanika oraz innych zawodników ofensywnych przełożyła się na wysoką intensywność gry całej drużyny Korony. Kielczanie nie zamierzali poprzestawać na jednej bramce, dążąc do całkowitego zdominowania rywala przez cały czas. Trener Zieliński chwalił zespół za to, że mimo prowadzenia do przerwy trzema golami, drużyna "nadal szukała kolejnych trafień i grała agresywnie". Poprawie uległa również gra w defensywie, zwłaszcza przy stałych fragmentach, które w poprzednich meczach były źródłem problemów.

"Wreszcie jest w 100 proc. zdrowy. On jest wtedy groźny i wtedy najlepiej gra w piłkę. Dawida w takiej dyspozycji, z powodu problemów zdrowotnych, nie mieliśmy praktycznie od października zeszłego roku" - powiedział Jacek Zieliński.

Rozczarowanie w Arce Gdynia po meczu z Koroną

Zupełnie odmienne nastroje panowały w obozie Arki Gdynia po porażce z Koroną Kielce. Trener Dawid Szwarga wyraził duże rozczarowanie postawą swoich podopiecznych, zwłaszcza w pierwszej odsłonie meczu. Jak stwierdził, było to "niedopuszczalne 45 minut", które ustawiło przebieg całego spotkania na korzyść gospodarzy. Ta słaba postawa znacząco wpłynęła na możliwości kontroli meczu przez Koronę w drugiej połowie.

Szkoleniowiec gości przyznał, że podstawowe elementy, takie jak organizacja gry i agresja, które są kluczowe do regularnego punktowania, całkowicie zawiodły w początkowej fazie meczu. Szwarga jasno podkreślił, że nie szuka wymówek w wyborach personalnych, a wielu zawodników zagrało znacznie poniżej swojego potencjału. Przyznał, że baza do regularnego punktowania, czyli organizacja i agresja, zupełnie zawiodły w początkowej fazie spotkania.

"To było niedopuszczalne 45 minut w naszym wykonaniu. Jestem mocno zawiedziony tą pierwszą połową, która ustawiła mecz i Korona w drugiej części spotkania mogła już je kontrolować" – mówił trener Dawid Szwarga.

"Biorę pełną odpowiedzialność za tą pierwszą połowę" – zadeklarował trener Arki Gdynia.

Sytuacja w tabeli Ekstraklasy i dalsze plany

Zwycięstwo Korony Kielce znacząco zmienia optykę przed nadchodzącą przerwą na mecze kadr narodowych. Jacek Zieliński podkreślił, że zdobyte trzy punkty umożliwią drużynie pracę w znacznie lepszej atmosferze, pozwalając na trenowanie "z uśmiechem na ustach". Plan Kielczan zakłada intensywne treningi do piątku, po których zawodnicy otrzymają wolny weekend, aby w pełni zregenerować siły.

W Gdyni natomiast przerwa reprezentacyjna zapowiada się jako czas trudnych analiz i przemyśleń dla Arki. Trener Szwarga zaznaczył, że zespół musi skupić się wyłącznie na sobie, niezależnie od wyników innych drużyn w tabeli. Dni te będą kluczowe dla Arki, aby znaleźć przyczyny słabego występu w Kielcach i przygotować się do dalszej walki o utrzymanie w Ekstraklasie, co jest ich priorytetem w obecnej sytuacji ligowej.

Korona Kielce awansowała na ósmą lokatę w tabeli, gromadząc 36 punktów, natomiast Arka ma sześć "oczek" mniej i znajduje się tuż nad strefą spadkową. W następnej kolejce, 6 kwietnia, Korona zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk, a Arka dzień później podejmie Zagłębie Lubin na własnym boisku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.