Ekstraklasa: Piast zwycięża Jagiellonię. Jak trener Myśliwiec ocenił grę?

Piast triumfuje nad Jagiellonią w Białymstoku

Spotkanie Ekstraklasy w Białymstoku zakończyło się zwycięstwem Piasta Gliwice nad Jagiellonią wynikiem 2:1. Obie bramki dla gości zdobył Hugo Vallejo, natomiast kontaktowe trafienie dla gospodarzy zanotował Jesus Imaz. Ten rezultat stanowił znaczące przełamanie dla Piasta, który po ostatnich meczach potrzebował pełnej puli punktów, aby potwierdzić dobrą formę na boisku.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Daniel Myśliwiec pojawił się w koszulce wspierającej kontuzjowanego bramkarza Frantiska Placha. Podobnie, cały zespół Piasta przeprowadził rozgrzewkę w specjalnie przygotowanych koszulkach, aby okazać solidarność z zawodnikiem. Plach, podstawowy bramkarz drużyny, doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry na dłuższy czas.

"Zagraliśmy dla „Fero”. Jesteśmy z tobą, jesteś twardy, czekamy na twój powrót" - powiedział Daniel Myśliwiec, rozpoczynając spotkanie z dziennikarzami.

Jaki scenariusz zakładał Daniel Myśliwiec?

Trener Daniel Myśliwiec podkreślił, że przed meczem z Jagiellonią zakładał pozytywny scenariusz, oparty na dotychczasowej postawie zespołu. Wskazał, że jego drużyna prezentowała dobrą grę w trzech poprzednich spotkaniach, jednak udało się z nich zdobyć jedynie trzy punkty. Kluczowe było dla niego dopracowanie detali związanych z finalizacją akcji, aby dobrą grę przełożyć na konkretne wyniki.

Szkoleniowiec Piasta wyraził zadowolenie z faktu, że jego podopieczni zmierzyli się z silnym rywalem, co stanowiło ważne wyzwanie. Myśliwiec zaznaczył również, że porażki jego drużyny często mają miejsce w konfrontacjach z przeciwnikami, którzy w teorii skupiają się na "zabiciu" meczu, czyli na defensywnej i ostrożnej taktyce. Zwycięstwo z Jagiellonią było więc dowodem na skuteczność ofensywnych założeń.

Adrian Siemieniec o słabej formie Jagiellonii

Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec otwarcie przyznał, że jego drużyna zagrała słabo, co jest konsekwencją serii pięciu spotkań bez zwycięstwa, w tym dwóch ostatnich porażek. Szkoleniowiec zaznaczył, że kibice zasługują na więcej radości i punktów, których obecnie bardzo brakuje. Adrian Siemieniec stwierdził, że ostatnie występy nie rozpieszczają fanów, ale czują oni ich wsparcie.

Siemieniec dostrzegł brak poprawy w grze Jagiellonii w porównaniu do przegranego 0:3 meczu z Lechią Gdańsk sprzed tygodnia. Podkreślił, że zespół musi "wziąć sytuację na klatę" i poszukać przełamania, gdyż brakuje pewności siebie zawodnikom. Sytuacja wymaga skupienia i mobilizacji, aby odwrócić negatywny trend w Ekstraklasie.

"Trzeba tę sytuację wziąć „na klatę”. W życiu i w sporcie takie momenty się dzieją i to, co trzeba zrobić, to wziąć się w garść, skupić się i poszukać przełamania. Bo ta gra nam się nie układa, brakuje pewności siebie zawodnikom w niektórych sytuacjach" - ocenił Adrian Siemieniec.

Jagiellonia szuka przełamania z GKS Katowice

Najbliższą szansą na przełamanie dla Jagiellonii będzie zaległy mecz u siebie przeciwko GKS Katowice, zaplanowany na najbliższy wtorek. Trener Siemieniec określił to spotkanie jako swoisty "handicap", dający możliwość powrotu na właściwą drogę. Zwycięstwo w tym meczu pozwoliłoby Jagiellonii na udane zakończenie okresu przed przerwą na kadrę narodową.

Szkoleniowiec Jagiellonii podkreślił konieczność maksymalnego skupienia i jak najlepszego przygotowania do wtorkowego starcia. Zaznaczył, że forma drużyny musi wzrastać, ponieważ obecna sytuacja, z drugim meczem z rzędu zakończonym słabym występem, jest po prostu niezadowalająca. Celem jest wyraźna poprawa i zdobycie cennych punktów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.