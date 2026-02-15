Ekstraklasa siatkarek. Pałac Bydgoszcz uległ Budowlanym, ale w jaki sposób?

Mecz Ekstraklasy siatkarek w Bydgoszczy

Spotkanie w ramach Ekstraklasy siatkarek rozegrało się w Bydgoszczy, gdzie miejscowy zespół Metalkas Pałac Bydgoszcz zmierzył się z PGE Budowlani Łódź. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny z Łodzi, która pokonała gospodynie w setach. Rywalizacja była pełna dynamicznych akcji i wymian, choć wynik wskazuje na wyraźną dominację jednej ze stron. Kibice mogli obserwować starcie dwóch silnych ekip walczących o ligowe punkty.

Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:20 na korzyść PGE Budowlani Łódź, dając im początkowe prowadzenie. W kolejnej partii drużyna z Bydgoszczy próbowała odrobić straty, lecz łodzianki ponownie okazały się lepsze, wygrywając 25:19. Trzeci set przypieczętował triumf gości, którzy zakończyli go wynikiem 25:17, nie pozostawiając rywalkom złudzeń. Całe spotkanie Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź zakończyło się rezultatem 0:3.

Kto wystąpił w meczu Pałac - Budowlani?

W szeregach Metalkas Pałac Bydgoszcz na parkiecie pojawiły się takie zawodniczki jak Pola Nowakowska, Marta Pol oraz Marta Łyczakowska. Aktywną rolę odegrały również Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska i Victoria Foucher. Funkcję libero pełniła Monika Jagła, stanowiąc ważny punkt w defensywie bydgoskiej drużyny. Do gry weszły także zmienniczki: Gabriela Dębowska, Emilia Pinczewska, Julia Sobalska i Monika Głodzińska.

Zespół PGE Budowlani Łódź zaprezentował silny skład, w którym wystąpiły Alicja Grabka, Paulina Damaske i Joanna Lelonowicz. Na boisku wyróżniały się również Maja Storck, Rodica Buterez oraz Sasa Planinsec, tworząc skuteczny blok i atak. Justyna Łysiak była libero, odpowiedzialną za przyjęcie i obronę, co miało kluczowe znaczenie dla stabilności gry. Skład uzupełniły zmienniczki: Aleksandra Wenerska, Karolina Drużkowska, Bruna Honorio, Nadia Siuda i Paulina Majkowska.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.