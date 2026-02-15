Ekstraklasa koszykarzy. Górnik Zamek Książ Wałbrzych ulega Trefl Sopot, ale jakim stosunkiem?

Zacięta walka w Ekstraklasie koszykarzy

Spotkanie Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych a Energa Trefl Sopot rozpoczęło się od wyrównanej walki, a pierwsza kwarta zakończyła się remisem 25:25. Obie drużyny prezentowały ofensywny styl gry, co zwiastowało wysoki wynik końcowy tego zaciętego pojedynku.

Druga kwarta przyniosła znaczącą przewagę gości z Sopotu, którzy zdobyli 31 punktów, oddając Wałbrzychowi 22 oczka, co dało im prowadzenie do przerwy. Energa Trefl Sopot konsekwentnie budował swoją przewagę, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu meczu w hali w Wałbrzychu.

Kto wyróżnił się punktowo dla obu zespołów?

W trzeciej kwarcie Górnik Zamek Książ Wałbrzych próbował odrobić straty, zdobywając 21 punktów przy 17 oczkach gości, zmniejszając tym samym różnicę. Mimo tej próby powrotu, Trefl Sopot utrzymał prowadzenie przed decydującą odsłoną, co zapowiadało emocjonującą końcówkę meczu.

Ostatnia kwarta ponownie należała do zespołu Energa Trefl Sopot, który zdobył 27 punktów, podczas gdy gospodarze uzyskali 23 oczka. Ostateczny wynik meczu, 91:100 dla gości z Sopotu, potwierdził ich dominację w kluczowych momentach spotkania.

Najskuteczniejsi zawodnicy Górnika Wałbrzych

W drużynie Górnika Zamek Książ Wałbrzych najwięcej punktów zdobył Avery Anderson III z dorobkiem 25 oczek. Wspierali go Tauras Jogela, który zanotował 20 punktów, oraz Marc Garcia z 18 punktami. Ich wysoka skuteczność pozwoliła gospodarzom na utrzymanie rywalizacji do samego końca.

Pozostali zawodnicy Górnika, którzy zapisali się na liście strzelców, to Ike Smith i Barret Benson, obaj z 9 punktami, a także Kacper Marchewka z 8 punktami. Dariusz Wyka dołożył 2 oczka, zaś Maciej Bojanowski, Adam Łapeta i Grzegorz Kulka zakończyli mecz bez punktów, co pokazuje zróżnicowanie wkładu ofensywnego.

Indywidualne osiągnięcia w zespole Trefla Sopot

Dla zwycięskiego zespołu Energa Trefl Sopot liderem strzelców okazał się Jakub Schenk, który zdobył 20 punktów. Równie ważne dla drużyny były występy Kennetha Goinsa i Paula Scruggsa, którzy zakończyli mecz z identycznym dorobkiem po 19 punktów każdy, tworząc silny ofensywny tercet.

Wśród pozostałych punktujących zawodników Trefla Sopot warto wymienić Mindaugasa Kacinasa z 12 punktami oraz Dylana Addae-Wusu z 10 oczkami. Kasper Suurorg zdobył 9 punktów, Szymon Zapała dołożył 6, a Mikołaj Witliński 5 punktów, co świadczy o szerokim rozkładzie odpowiedzialności za zdobywanie punktów w zwycięskim zespole.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.