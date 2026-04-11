Ekstraklasa. Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze w emocjonującym meczu

Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Górnikiem Zabrze w ramach 2. kolejki Ekstraklasy zakończył się remisem 1:1. Spotkanie, które odbyło się przy licznej publiczności liczącej 26 635 widzów, dostarczyło wielu emocji, zwłaszcza w ostatnich minutach. Początkowo żadna z drużyn nie zdołała przełamać impasu, co skutkowało bezbramkowym wynikiem do przerwy.

Sędzią głównym tego widowiska był Damian Kos z Gdańska, który musiał kilkukrotnie sięgać po żółte kartki. W zespole Legii upomniani zostali Paweł Wszołek, Wojciech Urbański, Damian Szymański oraz Mileta Rajović. Ze strony Górnika Zabrze kartki otrzymali Lukas Sadilek, Patrik Hellebrand i Maksym Chłań, co świadczyło o zaciętości rywalizacji.

Jak padły bramki w meczu?

Pierwsza bramka padła dopiero w 82. minucie spotkania, kiedy to Rafał Augustyniak z Legii Warszawa skutecznie wykorzystał rzut karny, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0. Wydawało się, że gospodarze są na dobrej drodze do zwycięstwa, jednak losy meczu miały się jeszcze odwrócić. Górnik Zabrze nie poddawał się i kontynuował walkę o wyrównanie.

Dramatyczna końcówka przyniosła zmianę wyniku w doliczonym czasie gry. W 90+6 minucie Paweł Bochniewicz z Górnika Zabrze, strzałem głową, zdołał pokonać bramkarza Legii, ustalając wynik meczu na 1:1. Ta bramka sprawiła, że obie drużyny podzieliły się punktami w niezwykle emocjonującym starciu Ekstraklasy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.