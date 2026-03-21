Ekstraklasa: Lechia Gdańsk kontra Pogoń Szczecin. Która drużyna zgarnęła cenne punkty?

Bramki w meczu Lechia – Pogoń: Kto trafił?

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Pogonią Szczecin od samego początku obfitowało w emocje. Już w jedenastej minucie Bujar Pllana otworzył wynik meczu, zdobywając bramkę głową dla gospodarzy. Pogoń Szczecin nie zamierzała jednak oddawać pola, intensywnie dążąc do wyrównania stanu rywalizacji na boisku.

Na krótko przed przerwą, w 37. minucie, Paul Mukairu skutecznie odpowiedział, doprowadzając do remisu 1:1. Pierwsza połowa zakończyła się zatem nierozstrzygnięta, a na wyróżnienie zasługuje Matus Vojtko z Lechii Gdańsk, który został ukarany żółtą kartką.

Decydująca bramka i frekwencja na stadionie?

Druga odsłona meczu ponownie przyniosła zmianę rezultatu. W 54. minucie to Tomasz Neugebauer zapewnił Lechii prowadzenie, ustalając wynik na 2:1, co okazało się kluczowe dla losów spotkania. Od tego momentu gospodarze skupili się na utrzymaniu przewagi, odpierając ataki drużyny ze Szczecina.

Mecz sędziował Wojciech Myć z Lublina, a na trybunach zasiadła imponująca liczba 17 642 widzów, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym starciem Ekstraklasy. Pełne składy obu drużyn, w tym zmiany zawodników, zostały szczegółowo odnotowane w protokole meczowym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.